Liberec - Před jarním pálením suché trávy varují hasiči v Libereckém kraji. Měli už kvůli tomu několik výjezdů. Například ve Stráži pod Ralskem se v neděli požár louky u zemědělského stavení rychle šířil směrem k obytným budovám. Zasahujícím hasičům se podařilo požár včas zlikvidovat a majetek uchránit. ČTK o tom dnes informovala mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

"Tráva hořela také v Liberci - Vesci nebo v Horce u Staré Paky," dodala.

Požáry trávy jsou podle ní typické pro první jarní týdny, kdy vymrzlá suchá tráva velmi snadno začne hořet a porostem se i rychle šíří. Zvlášť v kombinaci se slunečným počasím, kdy se ohřeje okolní vzduch a vzhledem k silnému větru je riziko požáru trávy velmi vysoké, řekla.

Vypalování suché trávy je ze zákona zakázané, lidem hrozí pokuta až 25.000 korun. Požáry ale vznikají i při pálení klestí z prořezaných stromů na zahradě či biologického odpadu. Hasiči pro takové případy doporučují dodržovat několik zásad. Velikost hromad zeleného odpadu by měla být tak velká, aby shořela během doby, kdy na pálení někdo přímo dohlíží. K dispozici by měl mít navíc lopatu, kbelík s vodou či písek. Místo pro pálení by zároveň mělo být izolované minimálně metr širokým pruhem jen se zeminou. Hasiči také doporučují pálení nahlásit dopředu přes internetový formulář, který je na jejich webu, případně telefonicky na číslo 950 471 100.