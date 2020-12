Liberecký navrátilec Vitásek měl jasno, že chce zpátky domů

Liberec - Vítězný návrat pod Ještěd má za sebou v dresu Bílých Tygrů hokejový obránce Ondřej Vitásek. Před několika dny z rodinných důvodů předčasně ukončil své angažmá v KHL v celku Dinamo Riga, dnes již naskočil do extraligového kolotoče a spolehlivým výkonem pomohl Liberci k přesvědčivé výhře 6:3 nad Litvínovem.

"Upeklo se to vcelku rychle. Táhlo mě to domů, vycítil jsem, že chci za rodinou. Vůbec jsem tedy neváhal a domluvil jsem se s Libercem rovnou už i na delším kontraktu. Jsem moc rád, že to takto dopadlo. A také, že se podařilo veškeré papíry vyřídit včas a mohl jsem do dnešního utkání hned nastoupit," řekl po utkání Vitásek.

Vedle Liberce stály o Vitáskovy služby i další kluby, reprezentační obránce ale od počátku preferoval návrat na sever Čech. "Samozřejmě se vždycky něco řeší, ale já jsem měl od začátku jasno, že se chci vrátit zpátky domů. Domů pro mě znamená do Liberce a Bílí Tygři tak pro mě byli jednoznačnou volbou," uvedl odchovanec Prostějova, který s vedením klubu podepsal kontrakt až do 30. dubna 2023 s následnou roční opcí.

Účastník mistrovství světa 2014 v Minsku a olympijských her v Pchjongčchangu o čtyři roky později odešel před sezonou 2017/18 z Liberce do Chanty-Mansijsku. Poté v KHL působil i v čínském Kunlunu, v Chabarovsku a v této sezoně v lotyšské metropoli Rize. "V KHL jsem vyměnil pár klubů, ale nevadilo mi to. Člověk pozná, jak to v různých týmech chodí, pozná nové hráče a lidi okolo. Myslím, že v každém klubu, kde jsem působil, jsem se naučil něco nového, co mě posouvá dále v kariéře," věří Vitásek.

Třicetiletý obránce naskočil do hry ve druhém obranném páru po boku Mislava Rosandiče a v zápase odehrál více než 19 minut. S adaptací dle svých slov žádný větší problém neměl. "Systém hry se v Liberci tolik nezměnil a nebyl tak pro mě úplně neznámý. Ale přeci jen se za ty čtyři roky, co jsem byl pryč, už obecně hraje trochu něco jiného. Spoluhráči mi to ale hodně usnadnili a já věřím, že se každým zápasem bude můj výkon zlepšovat," přál si Vitásek.

Hned po návratu se mu vybavily vzpomínky na extraligový titul z roku 2016 a stříbro o rok později. "Dýchla na mě trochu nostalgie. Nebudu lhát, všechno se mi to vrátilo a vybavil jsem si všechny ty hezké věci a úspěchy, kterých jsme tu předtím dosáhli. Hlavně zatím jediný liberecký titul. Byl bych moc rád, kdyby se nám to vše podařilo zopakovat," prohlásil Vitásek.

Bílí Tygři rozhodli o rozdělení bodů již v prvních dvou třetinách, kdy se dostali do vysokého vedení 6:0. Litvínov už pak jen snížil. "Rozhodující byla určitě naše chuť hrát, zejména v prvních dvou třetinách. Měli jsme vynikající pohyb, tlačili jsme se do brány a napadaly nám tam branky. Ve třetí třetině jsme asi i s vědomím velkého náskoku polevili a nebyli tak koncentrovaní. To se na naší hře projevilo a dovolili jsme tak soupeři vstřelit nějaké góly a upravit skóre," dodal závěrem Vitásek.