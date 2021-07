Liberecký kraj zastavil demolici mostu v Poniklé, chce ho prohlásit památkou

Most "Na Mejtě" přes Jizeru v Poniklé na snímku pořízeném 30. června 2021. Jeho demolice a stavba mostu nového zkomplikuje dopravu na Semilsku, objízdná trasa je dlouhá 24 kilometrů.

Poniklá (Semilsko) - Liberecký kraj zastavil demolici a rekonstrukci kamenného obloukového mostu přes Jizeru v Poniklé na Semilsku, která začala 2. července. Pro most "Na Mejtě" z roku 1856 chce žádat památkovou ochranu a zachovat ho. Po mimořádném jednání krajských radních to dnes ČTK řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Stavbaři už začali rozebírat zábradlí, které podle Půty stejně bude muset být opraveno. Rada dnes schválila odstoupení od smlouvy a kraj teď bude s firmou jednat o finančním vyrovnání. Mohlo by jít o několik milionů korun. Demolici mostu kritizovala řada místních i chalupářů.

Most je součástí silnice druhé třídy 290, kterou spojuje s komunikací I/14, není památkově chráněný. Není v dobrém stavu, a proto měl jít k zemi. Na jeho místě měl vyrůst most nový, betonový.

"O odložení rekonstrukce historického mostu v Poniklé jsme se rozhodli po zralé úvaze a intenzivních debatách s odborníky. Původně naplánovaná stavba nového mostu, která by znamenala zánik toho stávajícího, se ruší. Podnikneme všechny potřebné kroky k tomu, aby se most podařilo zachránit v jeho původní podobě. V této souvislosti budeme iniciovat jeho prohlášení za technickou památku. V budoucnu hodláme také při rekonstrukcích historických silničních staveb ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje konzultovat chystané projekty i s památkáři," doplnil hejtman.

Bourání mostu kritizovala řada místních i chalupářů. Podle hejtmanova náměstka pro dopravu Jana Svitáka (Starostové pro Liberecký kraj) není stavba v dobrém stavu. Pravidelné prohlídky podle něj odhalily podélné trhliny v kamenné klenbě ve všech polích, kvůli dlouhodobému zatékání do mostu se znehodnotily kameny v klenbě. Ve třetím poli je navíc pokleslá část kamenů ve středu klenby a vlivem dlouhodobého přetížení mostu se na obou okrajích klenby vysunuje kamenné zdivo.

Zbourání starého a stavbu nového mostu za více než 20 milionů korun měla zajistit lovosická společnost Raeder & Falge. Staveniště převzala 2. července a od té doby je most pro dopravu uzavřený. Motoristé musí po 24 kilometrů dlouhé objížďce. Rada dnes schválila odstoupení od smlouvy a kraj teď bude s firmou jednat o finančním vyrovnání. Stavbaři přitom už začali most rozebírat. "Zatím byla rozebrána část zábradlí, které ale stejně bude muset být opraveno vzhledem k tomu, v jakém bylo stavu, takže tam nejsou žádné nevratné škody," řekl hejtman. Odhaduje, že vyrovnání by se mohlo pohybovat v řádech jednotek milionů korun.

"Vše nasvědčuje tomu, že nedaleko od stávajícího mostu vyroste most nový, který bude sloužit pro dopravu. Termín výstavby však zatím nelze odhadnout," doplnil Sviták. Zatím není jasné ani to, jak rychle bude most opraven a kdy se na něj vrátí provoz. V každém případě bude ale podle hejtmana jeho nosnost kvůli špatnému stavu omezená.