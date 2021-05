Liberecký kraj podal na MMR předžalobní výzvu kvůli programu REACT-EU

Liberec - Liberecký kraj podal na ministerstvo pro místní rozvoj předžalobní výzvu kvůli systému příjmu žádostí o dotace z programu REACT-EU na posílení zdravotnictví. Žádá vyhlášení nové výzvy s rovnými podmínkami pro všechny. Pokud to do konce měsíce ministerstvo neudělá, je kraj připraven obrátit se na soud a žádat i předběžné opatření, které zakáže rozdělování peněz z programu. Výzva se týká rozdělování peněz v minulém týdnu, ale i dalších dvou výzev, které se uskuteční 14. a 25. května. Novinářům to dnes řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Podle opozičních poslanců rozhodovala v systému rychlost podání projektu, tedy kliknutí počítačovou myší, což ve středu označili za skandální.

Podle Půty ani u výzev, které se uskutečnily v minulém týdnu a rozdělovaly miliardy pro nemocnice a záchranné služby nedokáže MMR garantovat, že měli všichni uchazeči po celé republice stejné podmínky. Objevují se podle něj informace, že některé poradenské firmy nasadily na přihlašování roboty. "Což je přímo v rozporu s podmínkami programu, a takové žádosti by měly být automaticky vyřazeny," řekl hejtman. Peníze by podle něj měly být rozděleny především nemocnicím, které zajišťovaly péči o covidové pacienty.

Česko může získat z REACT-EU na posílení zdravotnictví 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací ministerstva pro místní rozvoj na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory. První žádosti bylo možno začít podávat od 5. května. Výzva pro nemocnice byla podle Půty vyčerpána za necelé dvě sekundy. Liberecké nemocnice skončily pod čarou. Jen ty krajské žádaly z programu na přístrojové vybavení zhruba půl miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve středu uvedlo, že zatím existuje pouze tabulka přihlášených projektů seřazená v pořadí, v jakém byly do systému vloženy. Hodnocení ještě nezačalo, nikdo tak v tuto chvíli nemůže vědět, zda uspěl nebo ne. Podle náměstka pro evropské a národní programy Zdeňka Semoráda budou u projektů úřady posuzovat 23 kritérií, až poté bude rozhodujícím faktorem rychlost podání žádosti.

Půta ale řekl, že to není pravda. "Nebyla určena žádná kritéria," řekl liberecký hejtman. I proto žádá Liberecký kraj zrušení výzev a jejich nové vypsání s jasnými kritérii hodnocení. "Jinak jsme připraveni se obrátit na soud a rozdělování peněz z programu zablokovat," dodal.