Liberecký kraj je s dohodou spokojen, ochrání obyvatele a přinese kompenzace

Liberec - Liberecký kraj je s česko-polskou dohodou, kterou dnes v Praze podepsali premiéři Česka a Polska, spokojen. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) mezistátní dohoda ochrání české obyvatele i krajinu a přinese také finanční kompenzace. Ty budou určeny na nové zdroje vody, ale také na sledování kvality ovzduší, hluku, poklesu terénu a výši prašnosti na česko-polské hranici blízko dolu, řekl ČTK hejtman.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, je v oblasti dominantním zaměstnavatelem, těžit tam chce do roku 2044. Obyvatelé z příhraničí se obávají zvýšeného hluku, prašnosti a především ztráty zdrojů pitné vody. Už dnes voda ze studní u hranic mizí, dokládá to i monitoring České geologické služby.

Liberecký kraj požadoval, aby v dohodě bylo zakotveno devět klíčových principů, které ochrání české obyvatele i dotčené území u hranic před negativními dopady rozšiřující se těžby. "Zřejmě nejdůležitější z nich je umožnění kontroly činnosti v dole a systematický monitoring všech negativních dopadů spojených s rozšiřováním těžby. To je něco, co jsme do dnešní doby vůbec neměli a neměli jsme ani možnost s někým na polské straně případné porušování limitů řešit," řekl Půta.

České straně se podle hejtmana také podařilo vyjednat souhlas s nezávislou kontrolou mezistátní dohody ze strany Soudního dvora Evropské unie po dobu nejméně pěti let. Liberecký kraj původně požadoval období desetileté. "Ale pět let považuji za největší kompromis, který umožnil, aby dohoda byla vůbec uzavřena," dodal.

Polská strana se podle hejtmana v uzavřené dohodě zavázala k tomu, že na transparentní účet Libereckého kraje "Fond Turów ČR-PL" pošle 35 milionů eur (851 mil. Kč). Z toho Polský stát dá 25 milionů eur (608 mil. Kč) a provozovatel dolu, společnost PGE, deset milionů eur (243 mil. Kč). Vyčíslení finančních nákladů vychází z podkladů od obcí dotčených úbytky vody a vodárenských společností. "Jsem rád, že se bude polská společnost PGE přímo podílet na řešení negativních dopadů těžby hnědého uhlí v povrchovém dole," uvedl liberecký radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti).

Peníze použije Liberecký kraj na konkrétní projekty v nejbližším okolí dolu Turów na českém území - na výstavbu náhradních vodovodů a sítí. "Budou ale určeny také na sledování stavu budov, které jsou především nejblíže dolu v obci Uhelná, Oldřichov na Hranicích," řekl hejtman. Podmínky čerpání peněz z Fondu Turów zveřejní podle něj kraj co nejdříve. "Už nyní ale mohu říct, že počítáme s vícezdrojovým financováním. Nejprve se musíme sejít s dotčenými obcemi a vodárenskými společnostmi, ale i se zástupci ministerstva zemědělství," doplnil Půta.

Dohodu uvítal i Josef Horinka (Starostové pro Liberecký kraj), starosta příhraničního Hrádku nad Nisou, jehož části Uhelná a Václavice jsou těžbou na polské straně postiženy nejvíce. "Jsem rád, že se obě strany vrátily k jednacímu stolu a nalezly kompromis, jak vleklý spor vyřešit," uvedl Horinka. Starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka (ODS) doplnil: "Při současných stále rostoucích cenách stavebního materiálu platí, čím dříve, tím lépe. Nyní máme konečně jistotu, že na investice budou i finance."