Liberecký kraj hlásí deset potvrzených případů nákazy varianty omikron

Liberec - Laboratoře v Libereckém kraji potvrdily od konce listopadu už deset případů nákazy koronavirovou variantou omikron. Osm nakažených si ji přivezlo ze svých zahraničních cest, ve dvou posledních případech jde o lidi, kteří se nakazili v rodině, řekl po dnešním jednání Krizového štábu Libereckého kraje radní pro zdravotnictví Vladimír Richter (ODS).

Prvním potvrzeným případem nákazy omikronem v České republice byla koncem listopadu žena z Liberce, která se vrátila z Afriky. Druhým potvrzeným případem byl člověk s úzkým kontaktem na tuto ženu. Dalšími nakaženými z kraje byli starší manželský pár a mladá žena, kteří se také do Česka vrátili z Afriky. Cestovatelskou anamnézu mají i další potvrzené případy. Poslední dva ale podle Richtera v zahraničí nebyli a nakazili se od rodinných příslušníků. "Je to ale jen špička ledovce, naplno se to zřejmě projeví až po Novém roce," dodal Richter.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) očekává, že v Česku bude omikron v populaci dominantní kolem poloviny ledna. Před "výrazným a prudkým nárůstem" nových případů koronaviru způsobených variantou omikron varoval minulý týden i ředitel Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO) Hans Kluge. Podíl omikronu na celkovém počtu nakažených roste v řadě zemí. Omikron už je dominantní v Dánsku, Portugalsku, Británii nebo Spojených státech.

Podle některých studií je omikron až šestkrát nakažlivější než dosud dominantní varianta delta. Zřejmě před ní také méně chrání imunita po prodělání nemoci a očkování, odborníci proto doporučují třetí, posilující dávku. "Všichni čekáme na to, jak se omikron promítne nejen do populace, ale především do počtu lidí, kteří budou muset vyhledat nemocniční ošetření," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Zatím počty hospitalizovaných klesají, dnes ráno se zdravotníci na covidových odděleních starali o 128 nemocných s koronavirem, z toho 33 bylo ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče a ARO. Hospitalizovaných je o třetinu méně než před týdnem, to bylo v nemocnicích 197 covidových pacientů, z toho 37 ve vážném stavu. "V nemocnicích proto uvažují o částečném obnovení některých plánovaných výkonů," dodal Richter.