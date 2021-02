Liberecký hejtman Půta podruhé o nouzový stav žádat nebude

Liberec - Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) podruhé o nouzový stav rozhodně žádat nebude. Kraj se bude připravovat na ukončení nouzového stavu k 1. březnu. Ukončit nouzový stav a všechna omezení ze dne na den ale nebylo možné, kraj neměl dost času se na to připravit, řekl po dnešním jednání Krizového štábu Libereckého kraje Půta. Proto nezbylo než požádat o vyhlášení nouzového stavu. Jednání krajů s vládou ale označil za nepříliš úspěšné, přineslo jen minimální změny.

"Nemyslím si, že další restrikce a pokračování v restrikcích, které nefungují, může situaci vylepšit," doplnil Půta. Liberecký kraj se bude podle něj připravovat na případné vyhlášení stavu nebezpečí od 1. března. Jeho možnosti situaci řešit jsou ale omezené, hlavní opatření jsou v gesci ministerstva zdravotnictví, zdůraznil hejtman.

Vyhlášením stavu nebezpečí může ale podle Půty kraj zabezpečit minimální rozsah služeb, který za normálního stavu zabezpečit neumí. "Týkalo by se to především škol určených pro děti zaměstnanců ve zdravotnictví a krizové infrastruktury, týkalo by se to také náhradního ubytování pro bezdomovce, lidi bez přístřeší a vykázané osoby a také humanitární pomoci, kterou kraj ve spolupráci s obcemi a humanitárními organizacemi poskytuje lidem, kteří pomoc potřebují nebo nemají nikoho blízkého," doplnil.

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek 11. února odmítla znovu prodloužit nouzový stav, který vláda vyhlásila loni od 5. října. Hrozilo tak, že o nedělní půlnoci skončí všechna opatření, která jsou s ním spojená. Hejtmani se po dlouhých jednáních s vládou v neděli rozhodli požádat o nové vyhlášení nouzového stavu zejména s ohledem na zhoršující se epidemickou situaci.

V Libereckém kraji se šíří britská mutace koronaviru, laboratoř Krajské nemocnice Liberec ji potvrdila u 63 procent ze 400 prověřovaných vzorků. Přetížené jsou v kraji nemocnice, dnes zbývala jen tři volná lůžka na JIP a ARO pro covidové pacienty ve vážném stavu. Bez nouzového stavu by navíc podle Půty nemocnice musely do 60 dnů vrátit Správě státních hmotných rezerv pět zapůjčených lůžek intenzivní péče, deset přístrojů pro umělou plicní ventilaci a 94 jednotek pro léčbu pacientů vysokotlakým kyslíkem.