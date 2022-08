Liberecký fotbalista Van Buren hattrick nečekal, oslaví ho po česku s pivem

Liberec - Nizozemský fotbalista Mick van Buren nastoupil poprvé od letního příchodu ze Slavie v základní sestavě Liberce a hned se proti Teplicím uvedl hattrickem, jímž pomohl Slovanu k vysokému vítězství 5:1. Devětadvacetiletý ofenzivní univerzál připustil, že takový střelecký úvod v novém angažmá nečekal a pochválil tvořivé spoluhráče. Odpovídal většinou v angličtině a jen s několika českými slovy, oslavit hattrick ale plánuje typicky po česku s pivem.

"Předpokládám, že zítra máme volno, tak si na společné večeři dáme pár piv. Tak se, myslím, slaví českým způsobem," řekl Van Buren s úsměvem na tiskové konferenci po utkání druhého kola první ligy.

Sám nečekal, že se mu bude hned v úvodu sezony v novém působišti tolik střelecky dařit. Proti Teplicím v nastavení první půle zvýšil na 3:1 a po změně stran se trefil ještě dvakrát. Jeho předchozím maximem v jednom utkání české ligy byly dva góly ještě v dresu Slavie, odkud v Liberci hostuje.

"Naposledy jsem dal hattrick před devíti lety. Ale když máte kolem sebe kvalitní hráče, je snadné se zapracovat do týmu. Můj první gól nebyl ještě rozhodující, ale byl důležitý, protože za stavu 2:1 se mohl druhý poločas vyvíjet jinak," prohlásil Van Buren.

V české lize vstoupil do sedmé sezony, ale pověst obávaného kanonýra až dosud nepotvrdil. Před dnešním zápasem měl na kontě ve stovce zápasů 15 branek z předchozích působení ve Slavii a Českých Budějovicích. V Edenu marně bojoval o místo v základní sestavě.

"Mohl jsem ve Slavii zůstat, ale nedostal bych tolik minut. Takže Liberec byla určitě dobrá volba. Už na kempu jsem poznal, že v týmu je hodně mladých a hodně motivovaných hráčů. Vědí, že když budou dobří v Liberci, je před nimi skvělá kariéra," řekl Van Buren.

Výborný vstup Slovanu do nové sezony ho až tolik nepřekvapil. Liberečtí navázali na překvapivou výhru 2:1 na Spartě z úvodního kola. "Máme hodně kreativních hráčů, kteří připravují šance, a dobře organizovanou obranu. Ve hře je hodně dynamiky a máme velkou sílu ve standardních situacích. Takže je hodně cest, jak vstřelit gól, a také naše sebevědomí je teď vysoko," mínil Van Buren.

V české lize je s krátkou přestávkou už šest let a je přesvědčen, že jeho čeština se pomalu zlepšuje. Na tiskové konferenci občas přerušil tlumočníka s tím, že otázce rozumí. "Lepší se to, ale mluvím furt pomalu. Anglicky je to lepší," poznamenal Van Buren.

Jeho výkon ocenil i trenér Slovanu Luboš Kozel. "Dlouho jsme hledali efektivního útočníka. Mick dlouho nehrál a nebylo to pro něj lehké. Dnes byl poprvé v základu a věřím, že pro nás bude mít i nadále takovou platnost. Je pracovitý a pohyblivý a góly jsou odměnou. I když v prvním poločase jsem měl k útočníkům výhrady, hlavně při třetím gólu to vyřešil skvěle," řekl Kozel.