Liberec - Liberecký brankář Roman Will oslavil páteční narození dcery Laury výhrou. Šestadvacetiletá jednička Bílých Tygrů přispěla v dnešním utkání 4. kole extraligy 20 úspěšnými zákroky k domácímu úspěchu proti Třinci. Will se tak vrátil do branky po jednozápasové pauze, protože při plnění rodinných povinností jej v pátek v Chomutově zastoupil Marek Schwarz.

Will byl šťastný, že mohl Lauře hned věnovat vítězství. "Jsem hrozně vděčný, že už kluci vyhráli v Chomutově. Dneska, když jsem chytal, tak jsem to chtěl taky pro ni. Jsem rád, že jsme to zvládli. Důležité jsou pro nás tři body," řekl novinářům Will.

Velkou rodinou událost si užil a rychle se zase vrátil do týmu. "Samozřejmě pro člověka je rodina nejvíc, ale hokej je hned druhý. Dělám to odmala, miluju to, takže tady se pro mě nic nemění," podotkl odchovanec Plzně.

Na oslavu prvního potomka proto nebyl žádný čas. Vzhledem k programu a dalšímu duelu až v pátek ve Zlíně, si ale plánoval se spoluhráči přípitek. "Věřím, že něco bude. Musí se to zapít, ale je samozřejmě sezona a není čas na nějaký jančení," usmíval se Will.

"Myslím, že si kluci se mnou přiťuknou. Aspoň do tý jedný a druhý nohy si něco dáme. Ale jsme profíci a není čas slavit něco tři dny. Taková je naše práce a nejradši to oslavím tím, když vyhrajeme zase další zápas," prohlásil Will.

Přestože v pátek vychytal Schwarz Liberci první body v sezoně, proti Třinci se vrátil do branky Will. Byla to jediná změna trenéra Filip Pešána ve vítězné sestavě z Chomutova. "Kdyby dneska chytal a vyhráli jsme, tak by mi bylo jedno, že bych nenastoupil. Jen ať taky vyhrává zápasy, to je pro nás jen dobře. Já jsem rád, že jsme to zvládli, vyhráli jsme," uvedl Will.

Liberec zahájil ročník porážkami v Plzni 0:4 a doma s Pardubicemi 0:2 a Bílí Tygři si oddechli, že následně dvakrát naplno bodovali. "Každý věděl, že to nebylo ideální, ale i tak jsme dělali všechno. Občas to tak je, že ať se člověk snaží, jak se snaží, tak to prostě nejde," uvedl Will.

"My u toho jenom musíme vytrvat, protože tady máme nejlepší trenéry a nejlepší organizaci, každý den nám dávají sto procent a my jim to musíme jen vrátit při zápase," doplnil Will. "Je příjemné mít dvě vítězství a bylo by dobré udělat třeba trošku šňůru. Ale my jsme vděční za dnešní vítězství a budeme příští pátek do Zlína připraveni jako na každý jiný zápas," uvedl Will.

Pochvaloval si, že mu spoluhráči v utkání s Třincem hodně pomohli. "Byl to neskutečný výkon kluků. Abych byl upřímný, tak jsem ani tolik práce neměl. Kluci přede mnou výborně blokovali a otáčeli puky a dávali je rychle nahoru, což zrychlilo hru a nehráli jsme v našem pásmu," dodal Will.

Jiří Polák