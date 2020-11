Liberecký Boveraclub dokončil renovaci německé tramvaje

Parta nadšenců z libereckého Boveraclubu dokončila renovaci dvounápravové tramvaje z roku 1964, která až do roku 1994 jezdila ve východoněmecké Jeně. Historická tramvaj Gotha T2-62 (na snímku) po zkouškách získala průkaz způsobilosti drážního vozidla, a zařadila se tak do vozového parku, který Boveraclub využívá k historickým jízdám.

Liberec - Parta nadšenců z libereckého Boveraclubu dokončila renovaci dvounápravové tramvaje z roku 1964, která až do roku 1994 jezdila ve východoněmecké Jeně. Historická tramvaj Gotha T2-62 po zkouškách získala průkaz způsobilosti drážního vozidla, a zařadila se tak do vozového parku, který Boveraclub využívá k historickým jízdám. Poprvé vyjede do ulic o svátku 17. listopadu. Kvůli koronavirovým opatřením se ale lidé mohou svézt jen virtuálně díky kameře a on-line přenosu, řekla ČTK mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.

Podle Tomáše Krebse z Boveraclubu byl dvounápravový motorový vůz známý pod jménem Gotha typickou tramvají využívanou v tehdejší Německé demokratické republice (NDR). "Málo se ví, že byla vyráběna i v Praze," uvedl Krebs. Boveraclub získal tramvaj, která jezdila v Jeně do 90. let, pak sloužila k praktické výuce řidičů jako školní tramvaj. Spolek ji koupil za 160.000 korun, dalších 40.000 korun zaplatil za její přepravu. Na pořízení vozu přispěl 70.000 korun Jablonec.

Jedním z důvodů pro pořízení této tramvaje bylo, že může jezdit také na širokém rozchodu. "Tyto vozy jezdily v Německu na obou typech rozchodů. Tramvaj, co jsme získali, je na metrovém rozchodu, ale už jsme sehnali z Drážďan širokorozchodný podvozek," uvedl Krebs. Díky tomu bude tramvaj moci vozit cestující při zvláštních jízdách do Jablonce i po připravované rekonstrukci trati a její přestavbě ze současného metrového rozchodu na drážní rozchod o šířce 1435 milimetrů.

Tramvaj Gotha pojme 60 cestujících, patří k ní ještě vlečný vůz, který zatím stojí nepojízdný jako exponát v Technickém muzeu v areálu bývalého výstaviště v Liberci. I ten by podle Krebse chtěli do budoucna zprovoznit. V Německu už tyto vozy jezdí jen na třech místech, jako exponáty zdobí ale tramvajová muzea po celém světě. Zajímavé je ovládání tramvaje, řídí se totiž pomocí volantu, což není u tohoto dopravního prostředku běžné.

