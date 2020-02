Libereckému kraji se vichřice vyhnula, střediska jsou v provozu

Praha - Libereckému kraji se ohlášená vichřice většinou vyhnula. Lyžařská střediska v Jizerských horách i Krkonoších jsou tak v provozu. Výjimkou je největší středisko v kraji - Rokytnice nad Jizerou, která zůstala mimo provoz. Podle provozovatelů středisek nepůsobí vítr problémy, ani v nárazech nepřekračuje 60 kilometrů v hodině. Provoz lanovek tedy není třeba omezovat. V minulém týdnu zažili v horách i silnější vítr, uvedli.

Výjimkou je Rokytnice nad Jizerou, kde na Lysé hoře dosahoval dnes vítr v nárazech až 108 km/h. "Bohužel ráno docházelo i k výpadkům elektrické energie na lanové dráze Horní domky. Lanovka prochází vzrostlým lesem, stromy, pokud by došlo k jejich vývratu silným větrem, můžou dopadnout do tratě lanovky a způsobit cestujícím zranění. Pokud by byla zastavena dodávka elektrické energie, museli bychom lanovku evakuovat. Vzhledem k tomu, že především dbáme na bezpečnost návštěvníků, přistoupili jsme k rozhodnutí o odstávce," uvedl areál na svých internetových stránkách.

V ostatních střediscích fouká mnohem méně. "Minulou středu jsme zaznamenali nárazy o rychlosti i přes 25 metrů za sekundu (90 km/h), dnes to bylo maximálně něco přes 15 metrů (54 km/h)," řekl ČTK Martin Nedvěd, náčelník lanovky ve Sportovním areálu Harrachov v Krkonoších. Podmínky jsou podle něj ve středisku dobré, na sjezdovkách leží až 40 centimetrů sněhu. "Lidí je ale málo, bojí se větru," dodal. Všechny vleky i lanovky ve středisku jsou v provozu, lyžuje se tam na pěti kilometrech tratí.

Bez problémů je také provoz ve Skiareálu Ještěd v Liberci. "Tady prakticky nefouká, v průměru jen kolem pěti metrů za sekundu (18 km/h), ani neprší, takže se dá říct, že je tu ideální počasí. Lanovky jsou normálně v provozu," řekl ČTK ředitel střediska Jakub Hanuš. Ani v Jizerských horách vítr provoz zimních středisek neohrozil. "Všechno je v provozu, vítr dosahoval v nárazech maximálně nějakých 15 metrů za sekundu. Minulý týden tu foukalo víc," doplnil Pavel Bažant, ředitel SKI Bižu, která provozuje největší střediska v Jizerských horách na Tanvaldském Špičáku, Severáku a v Bedřichově. Aktuálně i tam fouká v průměru rychlostí do 30 km/h.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zasáhl v Libereckém kraji vítr nejsilněji frýdlantskou oblast. V Hejnicích v neděli večer v nárazech vítr dosahoval až 95 kilometrů v hodině. Dnes ráno tam naměřili v nárazech zhruba 70 km/h. Na většině území kraje se rychlost větru dnes pohybovala jen kolem 60 kilometrů v hodině. Víc fouká na hřebenech Krkonoš, horská služba proto nedoporučuje hřebenové túry.