Liberecké zoo hrozí, že bez podpory bude muset omezit provoz

Liberec - Liberecké zoo hrozí, že bez podpory státu bude muset omezit provoz. Obdobně jsou na tom i další zoo v ČR, ve společném dopise žádají premiéra Andreje Babiše (ANO) o jednání a řešení problému. ČTK o tom informoval ředitel liberecké zoo a člen komise ministerstva životního prostředí pro zoo David Nejedlo.

"Je to silný apel na předsedu vlády, že přes naše předchozí výzvy nám zatím nikdo významně nepomohl," uvedl. Bez pomoci státu budou podle něj muset už v dubnu začít dělat radikální opatření. "Hrozí třeba, že budeme muset snižovat stavy zvířat, propouštět lidi, omezovat aktivity," uvedl Nejedlo.

Ve společném dopise pro premiéra zoo uvádějí, že jsou stále vyloučené z možnosti žádat stát o finanční kompenzace v důsledku uzavření areálu na základě protikoronavirových opatření. "Téměř čtyřměsíční uzavření zoologických zahrad jsme v roce 2020 dokázali zvládnout vlastními silami. Do nového roku 2021 jsme ale vstoupili v daleko horší ekonomické kondici, než tomu bylo vloni, protože veškeré rezervy již byly vyčerpány," píše se v dopise. Zoologické zahrady upozorňují, že nestačí, že výdaje dlouhodobě snížily na minimum k zajištění provozu. "V současné době však alespoň bez částečné pomoci státu není v silách zoologických zahrad provoz udržet," varují ve společném dopise.

Podle Nejedla by pomohlo, kdyby například ministerstvo životního prostředí zvýšilo dotace v programu určeném pro zoo. "Kdysi se z něj rozdělovalo až 60 milionů pro 15 zahrad, v posledních letech to bylo 18 milionů pro 28 zahrad. Co se podařilo vyjednat zatím, že z rezervy přidal ministr Richard Brabec deset milionů. Je tam tedy asi 30 milionů. Když se to ale rozdělí, tak je to prostě drobek po každou zahradu," uvedl Nejedlo. Zoo proto prosazují navýšení o 50 až 70 milionů korun. "Tato částka by zahradám pomohla překlenout kritické období do druhé poloviny května, kdy lze předpokládat alespoň částečné rozvolnění opatření a otevření venkovních areálů," uvedli zástupci zoo v dopise.