Liberec - Liberecká zoo začala s chovem zoborožců hrubozobých. Ve světe tento ptačí druh chová jen 12 zoologických zahrad a dohromady v nich je 31 jedinců. V tiskové zprávě liberecké zoo o tom informoval její zoolog a kurátor ptáků Jan Hanel. V České republice tyto zoborožce má už jen zoo ve Zlíně, odkud byl chovný pár před pár dny do Liberce dovezen.

Pár zoborožců hrubozobých obývá v libereckém pavilonu tropů upravenou voliéru, ve které dosud zoo měla zoborožce rýhozobé. Zoologové tento druh dočasně přestěhovali na zimoviště do zázemí zahrady a po dokončení úprav pavilonu tropů je přesunou do jeho horního patra. Pár zoborožců hrubozobých se podle Hanela novému prostředí rychle přizpůsobil. "My uděláme vše pro to, aby se jim podařilo v nejbližších letech úspěšně se rozmnožit, a posílit tak záložní populaci zoborožců hrubozobých v zoologických zahradách," dodal.

Populace zoborožce hrubozobého ve volné přírodě klesá, zatím ale nepatří mezi ohrožené druhy. Obývá nížinné lesy střední a západní Afriky. Přednost dává člověkem nenarušeným lesům, ale protože těch ubývá, lze tyto ptáky nezřídka spatřit i na plantážích. U tohoto druhu je na první pohled nápadný pohlavní dimorfismus, tedy rozdíl ve vzhledu mezi samcem a samicí. Samec je mohutnější a celý černý, zatímco samice je černá s hnědým opeřením hlavy, krku a hrdla.