Liberecká zoo dosáhla světového úspěchu při odchovu orla

Liberec - Liberecké zoo se jako první na světě podařilo rozmnožit vzácného orla křiklavého pomocí inseminace mraženým spermatem. Zároveň jde o teprve čtvrté mládě tohoto druhu, které se vylíhlo v zajetí v některé zoo. První se podařilo přirozeně odchovat v zoo v Rize, další tři jsou z umělého oplodnění a pocházejí z Liberce. Novináře o tom dnes informoval kurátor ptáků liberecké zoo Jan Hanel.

Metoda uchovávání spermatu v tekutém dusíku je obvyklejší u lidí a hospodářských zvířat, u ptáků je tento způsob rozmnožování velice složitý a odchovat mláďata se daří pouze zřídka. "Ptačí sperma je odlišné od savčího, a proto se musí používat jiné postupy. Dosud to není obecně používaná metoda. My techniku mražení spermatu ladíme už pátým rokem," uvedl kurátor. Poprvé se to podle něj povedlo až letos. "Podařilo se nám zmrazit osm dávek, z nichž polovina byla velmi nekvalitní. Inseminovali jsme na pět vajec, z toho se podařilo jen jedno vajíčko oplodnit a z toho se vylíhl tento orel," řekl Hanel. Mladého samce má zoo z 8. června

Stejně jako v předchozích dvou případech úspěšného umělého odchovu tohoto orla v Liberci i tentokrát jde o potomka samce z volné přírody, který byl přijat do záchranné stanice kvůli svému trvalému hendikepu, kdy není schopen létat. V liberecké zoo je samec už 15 let. "Od roku 2012, už tedy osm let, dává dobrovolně sperma. Funguje to tak, že vlastně bere ošetřovatele jako svého partnera. V kostce řečeno přijde a odpáří mu ruku," uvedl Hanel. Podle něj se ale nedaří sladit, aby samec dával sperma ve chvíli, kdy snáší samice vejce. "Samec se rozhodl, že bude dávat sperma koncem března, začátkem dubna, a samice nám nikdy nesnesly před 15. dubnem," řekl.

To, že se dva umělé odchovy v Liberci v letech 2012 a 2014 povedly, bylo podle něj dílem náhody, kdy časový rozdíl mezi odebráním spermatu a snesením vejce byl jen několik dnů. Díky zmražení semene je ale podle něj šance na úspěšné umělé oplodnění výrazně vyšší, a to i v řádu let. "Sperma mražené v tekutém dusíku při teplotě přibližně minus 200 stupňů Celsia je použitelné i mnoho desítek let, a tak můžeme uchovat určitou genetickou linii pro budoucí inseminace pro případ, kdy by se populace orlů křiklavých ocitla na hraně vyhubení. Pro záchranu druhu se tak jedná o přelomový okamžik," dodal Hanel.

Orel křiklavý je zařazen do chovu zvláště chráněných druhů živočichů. S rozpětím křídel 140 až 160 centimetrů se řadí k menším druhům orlů, obývá hlavně střední a jihovýchodní Evropu. V České republice hnízdí jen vzácně.