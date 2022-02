Liberecká Libea nestačí vyrábět ukrajinské vlajky, tiskne a šije ve dne v noci

Liberec - Liberecká společnost Libea v posledních dnech nestačí uspokojit poptávku po ukrajinských vlajkách. Od pondělí se tamní pracovníci nezastavili, ve dne v noci tisknou a šijí ukrajinské vlajky a stále přicházejí další objednávky. Ty, které dorazily až dnes po poledni, nejsou schopni dodat dřív než v pondělí, uvedla firma na svých webových stránkách. Větší nápor zažila Libea naposledy při vstupu České republiky do Evropské unie, řekl dnes ČTK majitel společnosti Jan Vereščák.

Malá liberecká firma v roce 1994 odkoupila výrobu od bývalého Byservisu, specializuje se na tisk a výrobu vlajek, praporů, textilních bannerů a transparentů, obchoduje s bytovým textilem. "Teď se tady tiskne na plné pecky, po potisku se to musí vyprat a nestačíme to ani usušit a švadleny to obšívají skoro mokré, takový je to fofr. Před námi je fronta, nevím jak dlouho to budeme expedovat. Svět se obarvil do modrožluta," popsal výrobu posledních dní Vereščák.

Největší zájem je podle majitele firmy o vlajky o rozměrech 100 x 150 centimetrů a pak 150 x 225 centimetrů, které objednávají města a obce. Doslova na dračku jdou i menší rozměry včetně praporků, které objednávají i běžní lidé. "Chtějí tak vyjádřit solidaritu s Ukrajinou," dodal majitel. Zákazníci podle něj chodí i přímo do podniku, čekají a jak švadlena vlajku došije, hned ji berou. "Státní vlajky děláme standardně v šesti rozměrech a takové Ukrajiny nám běžně stačilo 20 kusů od každého rozměru na rok. Takovou zásobu jsme měli na skladě, jenže to bylo za deset minut pryč," dodal.

Větší nápor zažila podle Vereščáka malá firma při vstupu Česka do NATO v roce 1999 a pak při vstupu Česka do Evropské unie o pět let později. "Tehdy tu evropské vlajky vlastně nebyly, tak to bylo o mnoha a mnoha večerních a nočních směnách. Teď máme za sebou zatím dvě noční a uvidíme, jak dlouho ten nápor bude trvat," řekl majitel. Poptávka výrazně vzrostla na začátku tohoto týdne, od té doby už ušili stovky ukrajinských vlajek, podle Vereščáka ale zatím objednávky nepřestávají.