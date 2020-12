Liberecká galerie na jeden den zpřístupní novou výstavu

Liberec - Netradiční pohled na umělecký, společenský i politický život za železnou oponou v době socialismu nabídne nová výstava liberecké Oblastní galerie. Produkční výstavy Markéta Kroupová ji považuje za výjimečnou obsahem i instalací. Návštěvníci galerie ale budou mít možnost vidět novou výstavu zatím jen jediný den, ve čtvrtek. Kvůli protikoronavirovým opatřením se galerie v pátek znovu uzavře. Kroupová věří, že znovu otevřít budou moci ještě v době vyhrazené pro tuto výstavu.

"Ještě ji máme mít v lednu a únoru. A uvidíme, jak to bude s dalšími navazujícími výstavami. Možná se budou muset zrušit a ve hře tak je natáhnout tuto na jaro," řekla dnes ČTK Kroupová. Zájemcům chtějí podle ní výstavu nabídnout částečně alespoň virtuálně. Na facebooku galerie bude od čtvrtka osmiminutový časosběrný snímek o tom, jak se výstava připravovala, a ke konci ledna přibude i film o samotné výstavě.

Výstava Poezie a Performance je podle Kroupové velmi zvláštní po obsahové stránce, neboť propojuje výtvarno s poezií. Za umělecké dílo označuje i samotnou instalaci výstavy. "Co vymysleli architekti, to jsme tady ještě opravdu neměli. Neměli jsme ani tak velkou výstavu, která by byla založená na videu a zvuku a podobně," uvedla Kroupová.

V bazénové hale a na ochozu liberecké galerie se v šesti výstavních celcích představí na 150 děl a instalací umělců a umělkyň z nejrůznějších částí východní Evropy, od Lotyšska a Ruska až po Chorvatsko a srbskou Vojvodinu. "Vystavující autoři se zabývají prací s jazykem a využívají k tomu estetické prostředky, vytvářejí performativní situace, v nichž rozvíjejí a zkoumají možnosti a meze jazykového vyjadřování," uvedla Kroupová.

Díla vycházejí v naprosté většině z prostředí undergroundových či polooficiálních kulturních scén vzniklých v druhé polovině 20. století v zemích východního bloku a jsou ovlivněna tamním politickým prostředím. "Právě v obdobích, kdy autoři pociťují krize a tlaky jak ve sféře uměleckých vyjadřovacích prostředků, tak i v politické situaci, která brutálně vtrhává do jejich životů, získává vztah poezie a performance výjimečnou naléhavost, neboť dává možnost vyjádřit souvislosti, které by jinak zůstaly nevyslovené," uvedl jeden z kurátorů expozice Tomáš Glanc. Na výstavě budou textové partitury, interaktivní objekty, zvukové a obrazové záznamy, filmy, fotografie a instalace dokumentující jednotlivé performance. K vidění budou také německé experimentální filmy z 80. let.