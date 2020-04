Liberecká galerie chystá výstavu bez klasických uměleckých děl

V Galerii Lázně v Liberci dokončují v těchto dnech instalaci multimediální výstavy Interference. Na snímku z 15. dubna 2020 je spoluautor expozice Josef Šafařík. Jedinečná multimediální instalace je vytvořena speciálně do prostoru galerie. Pracuje se světlem a stínem a akcentuje paměť i ducha tohoto místa, uvedla kurátorka Zuzana Štěpanovičová. Podle ní nic podobného dosud v galerii k vidění nebylo. Veřejnosti bude výstava zpřístupněna, jakmile budou zmírněna opatření proti šíření koronaviru. Podle aktuálního návrhu vlády by se výstavy mohly otevřít 25. května.

V Galerii Lázně v Liberci dokončují v těchto dnech instalaci multimediální výstavy Interference. Na snímku z 15. dubna 2020 je spoluautor expozice Josef Šafařík. Jedinečná multimediální instalace je vytvořena speciálně do prostoru galerie. Pracuje se světlem a stínem a akcentuje paměť i ducha tohoto místa, uvedla kurátorka Zuzana Štěpanovičová. Podle ní nic podobného dosud v galerii k vidění nebylo. Veřejnosti bude výstava zpřístupněna, jakmile budou zmírněna opatření proti šíření koronaviru. Podle aktuálního návrhu vlády by se výstavy mohly otevřít 25. května. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Liberecká oblastní galerie připravuje pro svůj hlavní výstavní sál nezvyklou výstavu. Půjde o multimediální instalaci bez klasických uměleckých děl, jako jsou obrazy nebo sochy. "Což není běžné v našem prostoru," řekla dnes novinářům kurátorka výstavy Zuzana Štěpanovičová. Hlavním prvkem výstavy nazvané Interference bude natažená plachta nad celým sálem a nad ní bude ještě jedna. Návštěvníci jí uvidí nejdřív za šest týdnů, po otevření galerie na konci května, pokud se nezmění nařízení vlády. Oblastní galerie je nyní v rámci opatření kvůli koronaviru uzavřená.

Autory výstavy jsou Josef Šafařík, Adéla Bebárová a Dávid Sivý. "Nic tady v podstatě není, nejsou tady obrazy ani sochy. Tím jsme hrozně rádi, že nám to liberecká galerie velice odvážně dovolila zrealizovat, protože my instalace děláme dlouhou dobu a v galeriích se toto moc neprezentuje," uvedl Šafařík. Výstavu vytvořili umělci speciálně pro prostor galerie a připomínají jí i původní využití budovy, jde o bývalé lázně postavené na začátku 20. století.

"Chtěli jsme prostor odhalit a nechat ho vyniknout, to byla první vize," uvedl Šafařík. Uměleckým dílem tak bude i samotná galerie, což návštěvníci při běžných výstavách nevnímají. "Aby viděli tu krásnou architekturu, ale zároveň, aby tady rezonovala i umělecká myšlenka. Uvidíme, zda se to podaří," řekl Šafařík. Tomuto záměru odpovídá i název výstavy - Interference. "Či-li komunikace, ovlivňování se navzájem. Tak já s tou instalací ovlivňuji prostor galerie nebo nechávám vyznít tu galerii," dodal. Výstava bude v bývalé bazénové hale, nad níž budou dvě plachty. Jejich křížením vznikne interferenční vzor, který působením světla bude vytvářet optickou iluzi, která se bude během dne měnit. Vyvolávat by měla pocit vodní hladiny. Takových instalací bude ale v hlavním výstavním sále galerie více.