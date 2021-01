Liberec zvítězil v dohrávce ve Vítkovicích 4:1

Ostrava - Hokejisté Liberec lépe zvládli dohrávku 26. kola ve Vítkovicích a po vítězství 4:1 si připsali čtvrtou venkovní výhru v řadě. Ač měli hosté více ze hry, na rozdílový gól z hokejky Michala Birnera čekali až do 44. minuty. Třemi góly v posledním dějství nakonec rozhodli o jasném vítězství. Vítkovičtí naopak počtvrté v řadě prohráli.

Vítkovicím se do sestavy vrátil uzdravený střelec Lakatoš a za ním šla i první velká šance. Domácí útočník vystihl libereckou rozehrávku, před brankou vylepšil pozici ještě pro Vojtěcha Poláka, který ale Pavelku nepřekonal.

Podobným způsobem kontrovali hosté. Pavlík v oslabení odebral puk Štencelovi, zkusil to na brankáře blafákem, ale Dolejš jeho úmysl prohlédl.

Domácí se záhy dostali do vedení. Poté, co se usadili v pásmu během své první přesilovky, Mallet ideálně našel před brankou Kaluse, který v 11. minutě jen usměrnil přihrávku do sítě.

Také Liberec byl ale ve své úvodní přesilovce úspěšný a o dvě minuty později v ní srovnal: na Průžkovu přihrávku od zadního mantinelu si sjel Vlach a z voleje zavěsil.

Pak už se gólové situace množily převážně před vítkovickou brankou. Severočeši mohli v druhé třetině několikrát převzít vedení. Po Kolmannově ráně Dolejše spasila tyčka, pak se ale vítkovický gólman vyznamenal při nájezdech Jelínka a Pavlíka, který se neprosadil ani z dorážky.

Hosté tak udeřili až po začátku třetí části, když jejich elitní formace připravila gólové zakončení pro Birnera. Liberec ani pak nepolevil a z jeho převahy proto vzešla i další branka. Ve 49. minutě Dolejše z dorážky prostřelil Rachůnek a bylo to 1:3.

Potom už z hostů spadl tlak a Lenc se po vhazování prosadil pohotovou ranou pod horní tyčku ještě počtvrté. Dolejšovi navíc v závěru po pokusech Pavlíka a Lence ještě dvakrát pomohla tyčka.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Vstup do utkání jsme měli dobrý, šli jsme do vedení, ale neudrželi jsme to déle, abychom soupeře mohli potrápit. Brzy jsme dostali smolný gól na 1:1. Pak nás podržel nás gólman Dolejš, protože tam byly dva nebo tři nájezdy. Po gólu na 1:2 šlo ale mužstvo psychicky dolů a už jsme neměli sílu, abychom s výsledkem něco udělali."

Patrik Augusta (Liberec): "Hodnotí se mi to dobře, protože jsme tady vyhráli, ale první třetina patřila domácím, kteří na nás vletěli. Postupem času jsme se zlepšovali, ve druhé třetině jsme nedali dvě, tři jasné šance. Prosadili jsme se se až v té třetí. Hodně nám pomohla druhá branka. Utkání už jsme mohli zlomit dřív, ale vychytal nás domácí brankář."

Dohrávka 26. kola hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 11. M. Kalus (Mallet, J. Mikyska) - 14. J. Vlach (Průžek, T. Rachůnek), 44. Birner (Lenc, Knot), 49. T. Rachůnek (P. Jelínek, Průžek), 55. Lenc (A. Musil). Rozhodčí: Jeřábek, Šír - Axman, Kis. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Gewiese, Štencel, L. Kovář, P. Trška, R. Černý, L. Doudera - Lakatoš, J. Hruška, V. Polák - Schleiss, Dej, L. Krenželok - Mallet, J. Mikyska, M. Kalus - Lednický, J. Baláž, Ryšavý. Trenér: Holaň.

Liberec: J. Pavelka - Vitásek, Knot, Rosandič, T. Hanousek, Derner, Kolmann, od 21. T. Havlín - Lenc, A. Musil, Birner - T. Rachůnek, P. Jelínek, Průžek - J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík - D. Špaček, J. Šír, Pekař. Trenér: P. Augusta.