Liberec zkusí využít problémů FCSB s covidem a postoupit

Giurgiu (Rumunsko) - Fotbalisté Liberce by měli ve čtvrtek odehrát utkání 3. předkola Evropské ligy na půdě FCSB. Rumunský klub, známější pod dřívějším názvem Steaua Bukurešť, však zápolí s koronavirem a v kádru má 13 pozitivně testovaných hráčů. Jeho vedení proto požádalo Unii evropských fotbalových asociací (UEFA) o odklad na sobotu, Severočeši však věří, že se bude hrát podle plánu ve čtvrtek.

Díky soupeřovým absencím se stal Liberec jasným favoritem a otevírá se před ním velká šance na postup do základní skupiny, kde byl naposledy v sezoně 2016/17. Pokud by Slovan přes oslabený FCSB postoupil, v závěrečném 4. předkole by doma přivítal vítěze duelu APOEL Nikósie - Zrinjski Mostar. Celá kvalifikace Evropské ligy se kvůli koronavirové krizi hraje jen na jedno utkání a bez diváků.

FCSB navíc kvůli výměně trávníku na svém stadionu nebude hrát v Bukurešti, ale ve městě Giurgiu poblíž hranic s Bulharskem. Tam se Liberec představil už před šesti lety, kdy prohrál s domácí Astrou 0:3 a po porážce 2:3 v domácí odvetě byl vyřazen.

"Kdyby soupeř hrál v plné sestavě, byli bychom určitě outsiderem. Ale nemyslím si, že teď jsme favoritem. Stále hrajeme na nepřátelské půdě a vím, že Rumuni dokážou soupeři znepříjemnit pobyt i tahy mimo hřiště a arogancí," uvedl v nahrávce pro média trenér Liberce Pavel Hoftych, který už FCSB čelil. Ještě jako kouč Trnavy narazil na bukurešťský velkoklub ve 3. předkole v roce 2012 - slovenský tým venku zvítězil 1:0, ale doma prohrál 0:3 a vypadl.

FCSB čelí koronavirovým problémům od minulého týdne. Ve 2. předkole na půdě Bačky Topola nastoupil bez řady opor v improvizované sestavě a postoupil až na penalty. Divoký zápas skončil po prodloužení navzdory dvěma vyloučeným domácím hráčům rekordně vysokou remízou 6:6.

Nemocí zdecimovaný celek pak zvládl i nedělní duel rumunské ligy a nováčka Arges porazil 3:0. Hattrickem se blýskl útočník Dennis Man, který dal tři góly i Bačce Topola. "Jde o takový ronaldovský typ - levačka, hraje z křídla. Stojí pět milionů eur, což je polovina hodnoty celého našeho týmu, společně s Florinelem Comanem jsou dražší než náš kádr. Péči mu stoprocentně věnovat budeme," řekl Hoftych, jehož tým vstoupil do kvalifikace Evropské ligy výhrou 5:1 v 2. předkole na půdě Riteriai.

Rumunský tým má momentálně k dispozici jen deset zdravých hráčů do pole včetně nečekaně uzdraveného obránce Aristidise Soiledise. Přesto věří v postup. "Procházíme obtížným obdobím, ale ti, kteří zůstali zdraví, do toho dávají naprosto vše. S Libercem to bude zápas sezony. Odevzdáme maximum a chceme postoupit," uvedl Man.

FCSB v roce 1986 vyhrál Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce dnešní Ligy mistrů, úspěšná léta už má ale nejslavnější rumunský klub dávno za sebou. V posledních dvou sezonách vypadl v pohárech v kvalifikaci a skupinu si naposledy zahrál před třemi lety, kdy se utkal mimo jiné s Plzní. Viktorii předtím vyřadil v předkole Ligy mistrů a za poslední čtyři roky přešel v pohárech i přes Spartu Praha a Mladou Boleslav.

"České týmy mají se soupeřem velmi špatnou zkušenost. Je to nechutný soupeř. Velmi kvalitní klub s bohatým majitelem, který vždy dokáže rozpočet dopumpovat a nakoupit dobré hráče. Kvalitu mají, tu měli vždy," dodal Hoftych.

Zatímco FCSB bude mít velké problémy poskládat tým, Liberec je kompletní. Uzdravil se i záložník Jakub Hromada, který chyběl v neděli proti Karviné. Zápas má výkop ve čtvrtek ve 19:30 SELČ.

Statistické údaje před utkáním 3. předkola Evropské ligy FCSB - Slovan Liberec: -------- Výkop: čtvrtek 24. září, 19:30 (Giurgiu). Rozhodčí: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všichni Ázerb.). Bilance: Rumunsko - ČR (Československo) 37 14-11-12 54:42. 1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2, 1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2, 1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1, 2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1, 2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1, 2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0, pen. 9:8, 2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2, 2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1, 2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1, 2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2, 2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1, 2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2, 2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1, 2017/18 LM: FCSB - Plzeň 2:2, 4:1, 2017/18 EL: FCSB - Plzeň 3:0, 0:2, 2018/19 EL: FCSB - Mladá Boleslav 0:0, 1:0, 2019/10 LM: Kluž - Slavia Praha 0:1, 0:1. FCSB v Evropě: LM/PMEZ 145 52-41-52 203:205 EL/UEFA 144 59-39-46 200:169 PVP 40 14-12-14 51:54 Superpohár UEFA 1 1-0-0 1:0 Celkem 330 126-92-112 455:428 Liberec v Evropě: LM/PMEZ 8 2-2-4 6:8 EL/UEFA 73 35-14-24 110:91 Celkem 81 37-16-28 116:99 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: FCSB: Straton - Pantea, Perianu, Soiledis, Pantiru - Ion, Simion, Tanase - Man, Petre, Horsia. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Hromada, Mara - Pešek, Beran, Mosquera - Hilál. Absence: Vlad, Miron, Cristea, Briceag, Cretu, Popescu, Vina, Olaru, Pandele, Morutan, Coman, Bus, Buziuc (všichni nemoc), Tanase, Cana, Soiledis (všichni nejistý start) - nikdo. Zajímavosti: - FCSB v 1. předkole porazil Širak 3:0 a v 2. předkole vyhrál na penalty na půdě Bačky Topola, po prodloužení skončil zápas 6:6 - Liberec ve 2. předkole vyhrál 5:1 na půdě Riteriai - FCSB od sezony 2016/17 v pohárech vyřadil Spartu Praha, Plzeň a Mladou Boleslav - FCSB má 13 hráčů nakažených koronavirem a požádal o odklad utkání na sobotu - FCSB vyhrál v roce 1986 ještě pod dřívějším názvem Steaua Bukurešť tehdejší PMEZ, současnou Ligu mistrů, základní skupinu pohárů ale hrál naposledy v sezoně 2017/18 - Liberec zasáhl do pohárů poprvé od sezony 2016/17, kdy hrál skupinu Evropské ligy - Liberec si dosud 4x zahrál skupinu Evropské ligy nebo dřívějšího Poháru UEFA - Liberec proměnil 3 z posledních 4 účastí v kvalifikaci Evropské ligy v postup do skupiny - zápas se kvůli výměně trávníku na stadionu FCSB v Bukurešti odehraje ve městě Giurgiu u hranic s Bulharskem - Liberec v Giurgiu hrál před 6 lety, s domácí Astrou tam ve 3. předkole Evropské ligy prohrál 0:3 a po porážce 2:3 v domácí odvetě byl vyřazen - Liberec ve všech 3 dvojzápasech pohárů s rumunskými soupeři vypadl, před 11 lety mu k postupu přes Dinamo Bukurešť nestačila ani kontumační výhra 3:0 v úvodním venkovním duelu - FCSB vyhrál 5 z 6 soutěžních zápasů sezony, z toho 4x 3:0 - FCSB v neděli v oslabené sestavě porazil v rumunské lize Arges 3:0, Liberec v generálce remizoval 1:1 s Karvinou - Liberec prohrál jediný z 5 soutěžních utkání v sezoně - FCSB obsadil v minulé sezoně rumunské ligy 5. místo a do Evropské ligy se kvalifikoval coby vítěz domácího poháru, Liberec skončil v české nejvyšší soutěži rovněž na 5. příčce a vyhrál kvalifikační utkání o Evropskou ligu - postupující si v závěrečném 4. kole zahraje doma s vítězem duelu APOEL Nikósie - Zrinjski Mostar - kvůli koronavirové pandemii se letos hraje kvalifikace pohárů bez diváků a s výjimkou 4. předkola Ligy mistrů jen na jeden zápas