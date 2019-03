Liberec - Hokejisté Liberce zdolali v 51. kole extraligy Vítkovice 3:1 a drží si v čele tabulky dvoubodový náskok před druhým Třincem. Bílým Tygrům, kteří zabrali po dvou prohrách, stačí k zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části v pátek v závěrečném dějství na Spartě bez ohledu na výsledek Ocelářů v Mladé Boleslavi získat bod.

Liberec rozhodl dvěma brankami ve vlastním oslabení. V čase 57:45 vstřelil vítězný gól Petr Jelínek a 25 sekund před koncem pojistil výsledek střelou do prázdné branky Jaroslav Vlach. Vítkovice, které venku prohrály poosmé v řadě, definitivně přišly o šanci na přímý postup do čtvrtfinále play off a zůstávají sedmé.

Ostravané se mohli dostat hned v první minutě zápasu do vedení, Roman ale Hanouskovu chybu nepotrestal. Na druhé straně se ve slibné šanci objevil Lukáš Krenželok, Bartošák si připsal první ostrý zákrok. V polovině první třetiny dvakrát nebezpečně pálil Kvapil a po něm se do šance prodral také Birner. Ani jeden z nich si ale na Bartošáka nepřišel. Bílí Tygři poté mohli jít do vedení v přesilovce, Filippi ale ve stoprocentní šanci nastřelil pouze horní tyč.

Liberec se vedoucího gólu dočkal ve 25. minutě. Birner nabil na modrou čáru Hanouskovi jehož dělovku Bartošák sice vyrazil, kotouč však vyletěl do vzduchu a snesl se až záda dezorientovaného vítkovického brankáře. Pro Hanouska to byla v 38. zápase v extralize premiérová trefa.

Ostravané byli blízko vyrovnání v polovině utkání, Romanovu střelu v početní výhodě ale vyrazil pozorný Will. Do dvoubrankového vedení mohl Severočechy poslat Zachar, zblízka ale Bartošáka nepřekonal. V závěru druhé části hrály Vítkovice další přesilovku a ve velké šanci se ocitnul Tybor, Will ale vytáhnul výborný zákrok. Do brejku se tak dostal po návratu z trestné lavice Lenc, ani nadvakrát ale proti Bartošákovi neuspěl.

Na začátku třetí části nebezpečně pálil aktivní Hanousek, Bartošák jeho střelu vytěsnil lapačkou. Poté Hudáček v přečíslení dva na jednoho dobře našel Valského, jeho pokus ale skončil těsně mimo. Na druhé straně zahrozil Stránský, Will ukryl kotouč ve své lapačce. Následně fauloval domácí Ševc a Ridera se v početní výhodě dočkala vyrovnaní. Ranou do horního rohu Willovi branky se prosadil Lev.

Liberci mohl hned vzápětí vrátit vedení Filippi, nedokázal ale dotlačit skákající puk až do branky. Tři minuty před koncem základní hrací doby měli hosté ideální možnost otočit skóre v přesilovce, do rychlého protiútoku ale zavelel Jelínek a v oslabení poslal Bílé Tygry do vedení. V samém závěru to ještě Vítkovice zkusily bez brankáře, střelou do opuštěné branky ale pečetil Vlach na konečných 3:1.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Byl to vyrovnaný zápas po celých šedesát minut. Narazili jsme na organizovaného a urputného soupeře. V první polovině utkání jsme byli mírně lepší, ve druhé polovině nás ale Vítkovičtí hned několikrát zavřeli v pásmu. Po soupeřově vyrovnání to volalo dokonce po dalším gólu na jeho straně. V závěru se ale štěstí přiklonilo na naši stranu a vyrovnanou bitvu jsme šťastně vyhráli."

Jakub Petr (Vítkovice): "Utkání splnilo vše, co jsem od něj očekával. Zápasu nechyběli totální emoce, nasazení bylo srovnatelné s nasazením v play off. Domácí byli lepší v první polovině utkání, my jsme se jim pak nejen gólově vyrovnali. Před utkáním jsme byli každý v trochu jiné roli. Liberečtí bojují o Prezidentský pohár, my jsme zase bojovali o elitní šestku. Já dělám tuto práci právě pro takové zápasy, jaký byl k vidění dnes v Liberci."

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 25. Hanousek (Birner), 58. P. Jelínek (J. Vlach, Ševc), 60. J. Vlach - 52. Lev (Schleiss, Gregorc). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 9:6. Využití: 0:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 5991.

Liberec: Will - Derner, Kolmann, Hanousek, Šmíd, Ševc, Havlín - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - M. Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, Redenbach, J. Vlach - od 30. navíc Lakatoš. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, Šidlík, D. Krenželok, J. Mrázek, Výtisk, Gregorc - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, Schleiss - D. Květoň, Poletín, Szturc - Guman, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.