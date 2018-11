Liberec - Hokejisté Liberce zvítězili v 16. kole extraligy nad posledním Chomutovem 2:1 a vyhoupli se do čela tabulky, kterou vedou o skóre před druhou Spartou a třetím Hradcem Králové. Piráti prohráli potřetí za sebou a celkově už potřinácté v sezoně.

Bílí Tygři rozhodli o vítězství v přesilových hrách, ve kterých vstřelili obě branky. Na gól Tylera Redenbacha ještě dokázal Chomutov odpovědět zásluhou Petra Koblasy. Vítěznou branku pak vstřelil v čase 39:41 nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil.

V brance Chomutova se poprvé objevil kanadský brankář Justin Peters, držitel bronzu z únorových olympijských her v Pchjongčchangu. Domácí do utkání vstoupili velmi aktivně, takže musela být nová akvizice Pirátů hned ve střehu. S šancemi Hudáčka a Ordoše si ale Peters poradil.

Liberci se však z úvodního tlaku přece jen povedlo vytěžit vedoucí gól. V páté minutě se v přesilovce povedenou ranou prosadil Redenbach. I nadále byli Bílí Tygři aktivnějším týmem a měli kotouč častěji na svých hokejkách. Chomutov se osmělil až v závěru první třetiny, se střelou Flemminga i následnou Dudovou dorážkou si ale poradil pozorný Will.

Druhou branku domácích mohl přidat v úvodu druhé části Kvapil, Peters ale jeho samostatný únik výborně zneškodnil. Na druhé straně měl vyrovnání na hokejce Vladimír Růžička mladší, na kterého už zívala odkrytá branka. Chomutovský útočník ji však minul.

Další rychlé přečíslení Pirátů už ale skončilo vyrovnávací brankou. Havel přihrál Koblasovi a ten tvrdou střelou propálil Willa. Vedení mohl domácím hned vzápětí vrátit Kvapil, Peters ale proti jeho střele vytáhl zákrok večera. Nejproduktivnější muž soutěže si spravil chuť o chvíli později v přesilové hře, když projel obranou hostů a precizním zakončením vrátil Bílým Tygrům vedení.

Závěrečné dějství začalo mnoha nepřesnostmi na obou stranách. Poté se do šance prodral agilní Redenbach, v kanadském souboji s Petersem ale neuspěl. Poté Kvapil našel Hudáčka, chomutovský brankář ale svůj tým opět podržel.

Na opačné straně mohl vyrovnat Dlouhý, v ideální palebné pozici však těsně minul branku. Na dvoubrankový rozdíl tak mohli opět v početní výhodě zvýšit domácí, Kvapilovu střelu ale zastavila branková konstrukce. V závěru se Chomutov tlačil za vyrovnáním a zkusil to s šesti hráči v poli. I přes několik příležitostí však skórovat nedokázal.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Začátek zápasu byl v naší režii. Svou aktivitou jsme si po celý zápas získali až deset přesilových her. Ačkoliv nám přesilovky vyhrály zápas, tak jsme ho v nich současně málem i ztratili. Hráli jsme je bezkrevně, ztráceli jsme v nich rytmus a agresivitu. Od druhé poloviny utkání byl Chomutov lepší a agresivnější. Do třetí třetiny jsme vstupovali s tím, že nechceme inkasovat branku. Věděli jsme, že dnes není ten den, kdy Chomutov přehrajeme, jelikož přijel velmi dobře připraven. Navíc my jsme neměli úplně ideální den, přesto jsme dokázali urvat tři body, za které jsme nesmírně rádi."

Jan Šťastný (Chomutov): "Začali jsme hodně ustrašeně a nedrželi jsme se našeho plánu. Také jsme byli opět několikrát zbytečně vyloučeni a hned z první přesilovky domácích jsme inkasovali. Od poloviny zápasu jsme začali hrát to, co jsme chtěli. Měli jsme i nějaké šance a jednu z nich se nám podařilo proměnit a vyrovnat. Poté však přišel klíčový okamžik zápasu. Místo toho, abychom v klidu dohráli druhou část, tak jsme byli opět zbytečně vyloučeni a znovu inkasovali. Do třetí třetiny jsme šli s jasným cílem srovnat a poprat se o body. Věřili jsme tomu, že jsme schopni si odtud z Liberce nějaký bod odvést. Domácí si však závěr zkušeně a možná i trochu se štěstím pohlídali."

Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Redenbach (Ordoš, Šmíd), 40. M. Kvapil (Ševc) - 38. Koblasa (J. Havel, Huml). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:10. Využití: 2:0. Diváci: 6256.

Liberec: Will - Doherty, Šmíd, Hanousek, Derner, Havlín, Ševc - Valský, Redenbach, Ordoš - Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil - Teplý, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, M. Zachar, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Buchtela - T. Svoboda, V. Růžička ml., Tomica - Marjamäki, Klhůfek, Duda - J. Stránský, Vantuch, A. Dlouhý - J. Havel, Huml, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.