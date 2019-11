Liberec zdolal Kladno 2:1 a pošesté v řadě naplno bodoval

Liberec - Hokejisté Liberce zdolali v 20. kole extraligy Kladno 2:1 a pošesté za sebou naplno bodovali. I ve třetím vystoupení v domácí nejvyšší soutěži vychytal výhru gólman Dominik Hrachovina. Rytíři prohráli teprve podruhé z posledních šesti zápasů.

Vystoupení kladenské hvězdy Jaromíra Jágra sledovala po roce a téměř deseti měsících opět vyprodaná Home Credit Arena. Tehdy se Jágr představil v Liberci poprvé po návratu z Calgary ještě v první lize proti Benátkám nad Jizerou, za které nastoupil i Petr Nedvěd. K výhře 7:2 tehdy Jágr pomohl třemi asistencemi. Proti Liberci, kterému dal v prvním duelu doma při výhře 5:3 dva góly včetně vítězného, se dnes bodově neprosadil.

V úvodu se hrálo bez velkých šancí a nic se na tom nezměnilo ani při Graborenkově trestu. Právě běloruský bek měl možnost otevřít skóre v deváté minutě, kdy Godla jeho střelu vyrazil ještě do Lence a od něho se puk odrazil těsně vedle levé tyče.

Při Dernerově trestu se také domácí ubránili, hosté pak odolali při pobytu Hajného na trestné lavici. Rytířům se nepovedla ani další přesilovka při Vlachově vyloučení. V 18. minutě se pokusil zakončit sám přečíslení Bulíř, ale situace skončila jeho srážkou s gólmanem Godlou.

V 25. minutě ztratil Zikmund puk ve středním pásmu, v pokračující akci Marosz našel mezi kruhy ideálně Filippiho, který pohotovou střelou otevřel skóre. Rytíři odolali při O'Donnellově vyloučení a jejich snahu o vyrovnání přibrzdil i Romančíkův trest, při němž si Godla poradil s Bulířovou šancí a neuspěl ani Jelínek.

Kladno se neprosadilo ani při Maroszově vyloučení, při kterém měl v přečíslení s Musilem možnost Vlach. Odpovědět se snažil O'Donnell. Austin faulem zabránil gólu Ordoše a Godla podržel svůj tým v oslabení při Hudáčkově šanci.

Ve 44. minutě nejdříve neproměnil dva šance Bulíř, ale vzápětí už kladenského gólmana překonal Hudáček střelou zpoza levého kruhu. Ve 47. minutě se snažil z pozice mezi kruhy vrátit Kladno do hry Jágr, jenže Hrachovina zasáhl proti jeho pokusu betonem.

Liberec si náskok hlídal a mohl zvýšit, ale Jelínek neměl přesnou mušku a dvě možnosti nevyužil ani Lenc. Naopak Hrachovinovi sebral nulu 36 sekund před koncem kapitán hostů Strnad. V závěru už ale domácí Rytíře k ničemu nepustili.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme samozřejmě rádi, že jsme zvítězili, protože jsme hráli proti velice houževnatému soupeři, který nám nedal ani metr ledu zadarmo. Nebylo to jednoduché. Soupeři výborně zachytal gólman, nám nepomohly ani přesilové hry. Ale bylo to těžké utkání se spoustou dobrých věcí. Kdyby se nám podařilo odskočit, tak bychom měli trošku víc klidu na hokejkách. Takto to bylo vyrovnané až do konce."

David Čermák (Kladno): "Nepředvedli jsme dnes takový výkon, jaký jsme chtěli. Oproti zápasu s Libercem v Kladně nám chyběl lepší pohyb. Dlouho nás v zápase držel Denis Golda. Pak jsme bohužel vyrobili dvě hrubé chyby, po kterých Liberec skóroval. Naše snížení přišlo pozdě. Liberec byl lepším týmem a zaslouženě vyhrál."

Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 25. Filippi (Marosz, Lenc), 45. L. Hudáček (Derner, Birner) - 60. J. Strnad (O'Donnell, P. Machač). Rozhodčí: Hradil, Kika - L. Kajínek, Špringl. Vyloučení: 4:5, navíc Hajný (Kladno) 10 min. Bez využití. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Liberec: Hrachovina - Knot, Šmíd, Graborenko, Derner, Hanousek, Kolmann - L. Hudáček, Bulíř, Birner - Lenc, Filippi, Marosz - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, A. Musil, J. Vlach. Trenéři: P. Augusta a Jiří Kudrna.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Romančík, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Melka, Zikmund - Bílek, Stach, Réway - J. Strnad, P. Machač, Redlich - O'Donnell, T. Kaut, Hajný. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.