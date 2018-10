Praha - Hokejisté Liberce budou v úterní předehrávce 15. kola extraligy na ledě Pardubic na pátou výhru v řadě. Dynamo se ale po dvou porážkách zvedlo a zvítězilo v sobotu doma nad mistrovskou Kometou Brno (3:2 po samostatných nájezdech) i v neděli v Plzni (3:2 v prodloužení). Vítkovice v dohrávce 6. kola přivítají Zlín a po skvělém vstupu do sezony a třech výhrách za sebou z minulých dvou utkání získaly jen bod. Berani prohráli tři z posledních čtyř duelů.

Dynamo bude chtít navázat na úspěchy se silnými soky i proti rozjetému Liberci. "Za naším úspěchem z posledních dvou utkání stojí organizovaná obrana, týmový výkon a výborná práce Ondřeje Kacetla. V zápasech se projevily prvky, které v naší hře nacvičujeme. Stále ale nejsme efektivní v přesilových hrách, ač vypadají lépe," řekl trenér Pardubic Miloš Holaň.

Očekává úplně jiný zápas než ve 2. kole, kdy Pardubice vyhrály v Liberci 2:0. "Od té doby Bílí Tygři neztratili ani bod, v posledních dvou utkáních vstřelili patnáct branek. Musíme se dobře připravit, daří se u nich více hráčům. Přijede k nám velmi kvalitní soupeř, zápas bude vypadat úplně jinak," doplnil Holaň.

Liberec v prvních dvou kolech nebodoval a měl skóre 0:6. Z dalších čtyř duelů vytěžil 12 bodů při skóre 22:7. V tomto týdnu se musejí Bílí Tygři vyrovnat s náročným programem. Po vystoupení v Pardubicích zavítají v pátek do Karlových Varů a v sobotu doma hostí Olomouc. "Já věřím, že to úspěšně zvládneme. Je to pro nás možná i dobře, protože teď jsme najeli na nějakou vítěznou vlnu, což nechci zakřiknout. Bylo by super, kdybychom v tom pokračovali a každý zápas bodovali," uvedl útočník Radan Lenc.

Vítkovice po skvělém vstupu do sezony a třech výhrách za sebou získaly z minulých dvou utkání jen bod. Do úterní dohrávky jdou navíc bez dlouhodobě zraněných útočníka Rostislava Olesze a obránce Petera Tršky, kteří podle nejnovějších odhadů mohou týmu scházet až tři měsíce.

"Přišli jsme o jedny z klíčových hráčů jak do rovnovážných stavů, tak do přesilovek, také o kapitána. Nyní je na nás a na mužstvu, abychom se s tím vypořádali a dokázali i v takové situaci ustát tlak. Mužstvo by se mělo semknout a zraněné hráče společnými silami nahradit," řekl kouč Jakub Petr, kterému už nějaký čas schází i forvard Daniel Kurovský.

Zlín trápí v úvodu sezony rozsáhlá marodka, na které jsou útočné opory Antonín Honejsek, Zdeněk Okál, Jakub Herman i Jakub Šlahař. "Jejich absence je citelná. Odrazila se i na našem posledním domácím debaklu s Libercem, který bychom chtěli nyní napravit. Vysokou prohru jsme si rozebrali, vzali jsme si z ní pozitiva," uvedl trenér Beranů Robert Svoboda, který už může počítat po vypršení trestu s návratem obránce Jakuba Ference.

"Zápasy s Vítkovicemi mají vždy bojovný nádech a bývají vyrovnané. Vím, že se i náš soupeř potýká s absencí několika zraněných hráčů. Proto bych uvítal, kdybychom nevyšli bodově naprázdno," dodal Svoboda.

Statistické údaje před úterními zápasy hokejové extraligy: -------- Dohrávka 6. kola: HC Vítkovice Ridera (8.) - PSG Berani Zlín (10.). Začátek zápasu: 17:30 (ČT sport). Nejproduktivnější hráči: Peter Trška 5 zápasů/4 body (1 branka + 3 asistence) - Edgars Kulda 5/5 (2+3). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 1,40 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 96,22 procenta - Jakub Sedláček 3,40 a 87,86. Zajímavosti: - Zlín na ledě Vítkovic bodoval v pěti z posledních šesti zápasů a z toho třikrát vyhrál. - Ostravané po úvodních třech duelech bez ztráty bodu dvakrát prohráli a získali jediný bod. - Zlín prohrál tři z pěti utkání v této sezoně a venku má padesátiprocentní úspěšnost. Prohrál v Litvínově 2:5 a vyhrál v Karlových Varech 4:2. Předehrávka 15. kola: HC Dynamo Pardubice (9.) - Bílí Tygři Liberec (3.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:0. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 6/6 (3+3) - Michal Bulíř 6/8 (8+0). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,44, 92,66 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 4,00 a 80,00 - Roman Will 2,21 a 91,41, Marek Schwarz 1,00 a 96,15. Zajímavosti: - Pardubice se s Libercem utkají znovu po 16 dnech, v neděli 16. září zvítězilo Dynamo v Liberci 2:0. - Dynamo vyhrálo tři z poslední čtyř vzájemných duelů v extralize. - Liberec se představil v Pardubicích na konci července v přípravě a vyhrál 3:0. - Pardubice se po dvou utkáních bez bodu dvakrát radovaly z výhry. V sobotu zdolaly doma Kometu Brno 3:2 po samostatných nájezdech a v neděli zvítězily v Plzni 3:2 v prodloužení. - Bílí Tygři po úvodních dvou duelech bez zisku čtyřikrát za sebou naplno bodovali.