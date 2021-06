Liberec začal přípravu i s Matouškem, Gebre Selassie se zatím nepřipojil

Liberec - Fotbalisté Liberce začali letní přípravu na novou ligovou sezonu i s ofenzivním univerzálem Janem Matouškem ze Slavie, který by rád na severu Čech pokračoval. Na hostování ze Sparty míří do Slovanu záložník Filip Havelka. Na prvním tréninku zatím nebyl obránce Theodor Gebre Selassie, o jehož návrat po angažmá v německých Brémách Liberečtí nadále usilují.

"Věděli jsme, že Theo s námi dnes nezačne. Jsme spolu v neustálém kontaktu, jak já s ním, tak on s vedením. Myslím, že si potřeboval vzít takový oddechový čas. Po devíti letech se loučit v klubu, kde jste se stal jednou z legend, a po posledním zápase spadnout, to otřese s každým hráčem. Netlačíme na pilu, vše se momentálně komunikuje a uvidíme, co přinesou další dny," řekl v nahrávce pro média liberecký trenér Pavel Hoftych.

Matouškovi dobíhá hostování ze Slavie z minulé sezony, třiadvacetiletý někdejší talent by ale rád pod Ještědem pokračoval. "Byť se mu minulá sezona i třeba vinou zranění nepovedla, máme zájem s ním spolupracovat dál. Zároveň on sám projevil přání pokračovat v Liberci, což je pozitivní. Chce se s tím porvat. Cítíme to stejně, víme, že jsme z něj nevymáčkli potenciál, který v sobě má. Věřím, že se všechny strany dohodnou," uvedl Hoftych.

Havelkovo hostování ze Sparty se dotahuje, třiadvacetiletý záložník naposledy hrával v Českých Budějovicích. "Dnes je to kvalitní, ligou ostřílený hráč. Věříme, že u něj může být adaptace okamžitá," poznamenal Hoftych.

Už dříve Liberec angažoval dvacetiletého nizozemského stopera Justena Kranthoveho a útočníka Ondřeje Novotného. Z hostování ve Varnsdorfu se vrátili Ondřej Lehoczki a Matyáš Kazda, ze Senice pak brankář Olivier Vliegen.

Šestý tým uplynulé ligové sezony naopak opustilo několik opor. Odešli křídelníci Jakub Pešek s Jhonem Mosquerou, hostování vypršelo reprezentantovi Michalu Sadílkovi, Ondřeji Karafiátovi a Mohamedu Tijanimu, do Polska zamířil Jakub Jakub a skončil i David Cancola.

Zájem je také o obránce Martin Koscelníka, který se slovenskou reprezentací startuje na evropském šampionátu. "U něj je asi odchod nejpravděpodobnější, i v rámci posunu jeho kariéry," podotkl Hoftych.