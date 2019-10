Liberec vynuloval teprve sedmnáctiletý gólman Bednář

Liberec - Sedmnáctiletý karlovarský brankář Jan Bednář se stal hrdinou zápasu 13. extraligového kola v Liberci, který vyhráli hokejisté Karlových Varů 4:0. Mladý reprezentační gólman podal skvělý výkon, zlikvidoval všech 35 střeleckých pokusů domácích a v devatenáctém extraligovém utkání kariéry si připsal první čisté konto mezi dospělými.

"Je jedině plus, že jsme dnes vyhráli s nulou vzadu. Daleko důležitější jsou pro nás ale tři body. Z Liberce se nevozí body snadno, má opravdu velmi silné mužstvo. Věděli jsme, že mají výborné přesilovky a často se tlačí do zakončení. Byli jsme na to ale dobře připraveni, hráli jsme hodně obětavě a předvedli poctivý výkon," řekl po utkání novinářům Bednář.

Nejtěžší chvíle prožíval 194 centimetrů vysoký brankář v první dvacetiminutovce, kdy na něj Bílí Tygři vyslali hned 16 střeleckých pokusů. Při střele Birnera mu dokonce pomohla tyč. "Nejhůř mi bylo asi v první třetině, v té si Liberec vypracoval hodně šancí. Už začátek byl pro nás těžký; sice jsme rychle vedli, domácí pak ale hráli dvě přesilovky v krátkém sledu za sebou. Měl jsem také štěstí, pomohla mi tyčka. Taky jsem si ji pak hezky pohladil," usmíval se Bednář.

"Na druhou stranu mi to ale vyhovovalo, protože jsem se rychle dostal do provozní teploty. Asi jako každý brankář jsem radši, když jsem v permanenci a mám hodně zákroků. Postupem času, jak zápas plynul, tak už jsem měl takové zdravé sebevědomí, protože jsem věděl, že už jsem něco chytnul," uvedla opora reprezentační osmnáctky.

Karlovarský rodák dostal po delší době příležitost ve dvou extraligových zápasech za sebou. Ve středu čelil střelcům Sparty, dnes v Liberci vynuloval jeden z nejlepších extraligových útoků.

"Byli jsme takto domluveni s trenérem, že odchytám zápasy se Spartou a Libercem. Šel jsem do utkání s čistou hlavou a snažil se podat co nejlepší výkon. Nula je jen taková třešnička na dortu. Je však potřeba zůstat pořád nohami na zemi. Nejsem žádná hvězda, musím neustále dokazovat, že chytat umím a že si šanci zasloužím," prohlásil Bednář, který se udržuje v permanenci také v prvoligovém Sokolově.

Družina trenéra Martina Pešouta se v posledních kolech prezentuje výbornými výsledky. Pátá výhra z šesti posledních zápasů vynesla Energii už na čtvrté místo extraligové tabulky. Podle Bednáře je za tím poctivá práce celého týmu.

"Máme výborný kolektiv a táhneme všichni za jeden provaz. V týmu není žádný hráč, který by nezapadal do týmového konceptu a hry, kterou se chceme prezentovat. Zatím se nám daří, nesmíme ale usnout na vavřínech a dál tvrdě makat. Pak budeme i v dalších zápasech úspěšní," řekl Bednář.