Zlín - Hokejisté Liberce vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Zlína 7:2 a potřetí za sebou naplno bodovali. Hattrickem přispěl k úspěchu Bílých Tygrů útočník Michal Bulíř a dvakrát za vítěze skóroval slovenský forvard Libor Hudáček. Berani vyšli naprázdno před vlastním publikem podruhé za sebou.

Zlínští nastoupili bez pětice hráčů základní sestavy. Pro zranění chyběli útočníci Šlahař, Herman, Okál a Honejsek, do obrany nemohl naskočit Ferenc, který si odpykává disciplinární trest.

Vstup do utkání vyšel hostům, kteří po 78 vteřinách otevřeli skóre. Při rozehrávce hrubě chyboval Ondráček, který atakován dvěma soupeři upadl a Bulíř z mezikruží prostřelil Jakuba Sedláčka. Domácí následně vyrovnali hru a občas i ohrozili gólmana Willa. Tři minuty před první pauzou mohli ale zvýšit hosté. Tvrdě vypálil Doherty, jehož pokus sice Jakubovi Sedláčkovi propadl za záda, ovšem zamířil těsně mimo branku.

Bílí Tygři se dočkali zvýšení náskoku po 99 vteřinách druhé části. Valský v úniku předložil puk Kvapilovi, který zakončil přesně. Za 102 sekund se radovali Berani. Freibergs zpoza brány nabídl puk Kubišovi, který našel prostor mezi betony libereckého gólmana.

Rozdíl mezi oběma týmy po hokejové stránce nebyl příliš velký, Liberečtí ale předčili svého soupeře v bojovnosti. V polovině utkání hráli Zlínští 92 sekund přesilovou hru pěti proti třem, ale liberecká obrana zvládla oslabení skvěle.

V 36. minutě hosté znovu udeřili. Zamkli Zlín v jeho obranném pásmu a po několika šancích nakonec dotlačil kotouč do branky Hudáček. Domácí pak nevyužili přesilovou hru ani při trestu Lakatoše, který po návratu připravil gólovou pozici pro Bulíře a bylo to 4:1 pro Bílé Tygry.

Ve třetí třetině už se domácí nezmohli na odpor. Nejdříve ve 48. minutě inkasovali pátý gól poté, co Lencovu nahrávku usměrnil do vlastní sítě Novotný. Za minutu sice opět na rozdíl tří branek upravil Kulda, ale Liberec dohrával v pohodě a ještě zvýraznil rozdíl.

Nejdříve se trefil podruhé v utkání Hudáček. Další gól mohl po chybě Jakuba Sedláčka přidat Valský, ale netrefil branku. Gólový účet duelu uzavřel 33 sekund před koncem při Kuldově vyloučení Bulíř, který dovršil svůj hattrick. Trefu musel ještě potvrdil videorozhodčí.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Zápas rozhodli nejlepší hráči, které my máme na marodce. Víc tito kluci, co dnes hráli, asi udělat nemůžou. Každopádně zaslouží si poděkování, protože ač skóre je takové, jaké je, tak jsme hráli lépe než minule doma s Hradcem. Je to paradox. Myslím si, že při troše štěstí jsme mohli využít přesilovku pět na tři a vyrovnat. Hrálo by se zase jinak, ale nestalo se tak."

Filip Pešán (Liberec): "Výsledek je zavádějící, na hřišti to vypadalo trošku jinak, než je konečné skóre. Domácí odehráli pro nás nepříjemné utkání. My jsme ale byli velmi dobře organizovaní, i když... Zase byly vidět prvky určité lehkovážnosti, stejně tak jsme dnes udělali mnoho útočných faulů. Ukázaly se věci, kterých se musíme vyvarovat. Respektive dějí se od začátku sezony a pořád se nám nedaří se toho zbavit. Kluci to po zápase v kabině slyšeli."

PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 24. Kubiš (Freibergs, Fořt), 49. E. Kulda - 2. Bulíř, 22. M. Kvapil (Valský), 35. L. Hudáček (Derner, Stříteský), 38. Bulíř (Lakatoš, Ordoš), 48. Lenc, 52. L. Hudáček (P. Jelínek, L. Krenželok), 60. Bulíř (M. Kvapil, Lenc). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Bryška, Lederer. Vyloučení: 6:6, navíc Šmíd (Liberec) 10 min Využití: 0:1. Diváci: 3852.

Zlín: J. Sedláček - Freibergs, Nosek, Řezníček, Žižka, Matějíček, Valenta, M. Novotný - E. Kulda, Fořt, Kubiš - J. Ondráček, Karafiát, Poletín - Werbik, Fryšara, Goiš - Popelka, P. Sedláček, Václavek. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd, Havlín, Ševc - L. Hubáček, P. Jelínek, L. Krenželok - Lenc, Bulíř, M. Kvapil - Valský, Redenbach, Ordoš - Teplý, Lakatoš, J. Vlach - J. Jeník. Trenéři: Pešán a Augusta.