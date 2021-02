Liberec vyhrál v prodloužení na ledě Litvínova 2:1

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Liberce zvítězili v utkání dohrávaného 16. kola extraligy na ledě Litvínova 2:1 v prodloužení. Bílí Tygři si tak připsali čtvrtou výhru za sebou. Ve 38. minutě otevřel skóre Lukáš Derner, 107 sekund před koncem základní doby vyrovnal Richard Jarůšek, ale rozhodující gól dal v čase 61:46 Dávid Gríger.

Hned v úvodu zahrozili Látal a po něm Gerhát, ale strážce hostující branky Kváča byl ve střehu. Favorizovaní Liberečtí byli směrem dopředu aktivnější, jenže domácí držel nad vodou spolehlivě chytající Godla a stav zůstal proto do první pauzy bezbrankový.

Ve druhé třetině měl příležitost Balinskis, ale pak se hrálo především před Godlou. Bílí Tygři přestříleli domácí v průběhu druhé dvacetiminutovky vysoko 17:5. Godla se však vyznamenal proti Musilovi, Grígerovi i Bulířovi, překonat ho nedokázal ani Birner.

Čekání na gól skončilo ve 38. minutě, kdy to zkusil Derner, kotouč se zvedl o Demelovo lýtko a Godla nestihl zareagovat. V posledních sekundách před druhou přestávkou byli domácí velmi blízko vyrovnání, když Jarůšek připravil puk do ideální pozice Zdráhalovi, ten však neuspěl.

V úvodních minutách třetího dějství hráli domácí dvě přesilovky, ale Kváča dál držel čisté konto. Místo toho zahrozil v oslabení Musil, jenže nedal. V 51. minutě se hostující gólman vyznamenal při Jarůškově šanci. Právě jasně nejlepší střelec týmu Vervy v sezoně se ale nakonec dočkal v čase 58:13 a poslal zápas do prodloužení.

V něm sice Godla nejprve vychytal Musila, ale pak přece jen převážil misky vah na stranu hostů Gríger, když Godla neměl hůl. Liberečtí tak porazili Litvínov ve vzájemných utkáních potřetí za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Hůře jsme se rozbíhali. Byl to takový typický zápas po přestávce. Nešly nám nohy, trošku nám vázla kombinace. Bylo to samozřejmě způsobené i kvalitou soupeře. Ve druhé třetině jsme vypadli trošku z rytmu, hráli jsme tam tři oslabení za sebou, která jsme naštěstí přežili. Zápas jsme dovedli do remízového stavu, což je pro nás určitě zlatý bod, protože jsme nebyli lepším týmem Myslím, že ten extra bod navíc je pro Liberec absolutně zasloužený. My jsme spokojení s bodem, ale co se výkonu týká, tak do dalších zápasů se musíme zlepšit."

Patrik Augusta (Liberec): "Myslím, že jsme tady odehráli velice dobré utkání. Po většinu hry jsme kontrolovali kotouč a měli jsme spoustu šancí. Když to srovnám s tím minulým utkáním, tak tam jsme byli produktivnější. Kdybychom tady dnes dali druhý gól, asi jsme si odvezli tři body. Pak jsme ale v závěru udělali chybu, domácí toho využili a jsem rád, že jsme vyhráli potom v prodloužení. Utkání celkově hodnotím jako dobře odehrané. Rád bych ještě poděkoval reprezentantům, kteří po náročném těžkém programu přijeli, chtěli hrát a odevzdali tady maximum, což je skvělé."