Liberec vyhrál v Olomouci 2:0, Pavelka má první nulu v sezoně

Olomouc - Hokejisté Liberce zvítězili v předehrávce 28. kola extraligy v Olomouci 2:0 a vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. Gólem a asistencí k tomu přispěl útočník Jaroslav Vlach. Brankář Jaroslav Pavelka vychytal první nulu v sezoně, před kterou na sever Čech přišel z Plzně. Hanáci si doma připsali čtvrtou prohru z uplynulých pěti vystoupení.

Liberec se ujal vedení ve třetí minutě ve vlastním oslabení. Pavlík vypíchl puk na modré čáře, ujížděl s Vlachem na brankáře Konráda a souhru nakonec po přihrávce do výhodné pozice úspěšně zakončil.

V úvodní třetině se pak hrálo bez větších šancí až do 16. minuty, kdy zůstal puk před Konrádem a Ondrušek zastavil dorážejícího hráče jen za cenu faulu. Nebezpečná byla také Lencova dorážka po Rachůnkově střele, proti které se ale Konrád přesunul včas.

Aktivnější Liberec se dostal také ve druhé třetině do šance jako první, Lenc však trefil z pravé strany jen boční síť. Na konci přesilové hry přesně v polovině zápasu pak dorážel jen do Konrádova betonu hostující Pekař.

Domácí brankář si poradil také se Špačkovou tečí po střele Dlouhého. První velká šance Olomouce přišla až ve 33. minutě. Bambulovu zpětnou přihrávku si málem srazil do branky blokující obránce a Škůrek z následného závaru střílel vedle.

Hned vzápětí se ale do dvoubrankového vedení dostal Liberec. Konrád nejdříve dobře zasáhl proti Pavlíkově střele, o malou chvíli později ale za jeho záda prošla jemně tečovaná Vlachova střela od modré čáry. O minutu později střílel z dobré pozice Birner jen do clonícího obránce.

Převahu Liberce demonstrovala také Pekařova individuální akce, úspěšně zakončit se mu ji však nepodařilo. Domácí Káňa sice pálil z ostrého úhlu do tyče, ale brankář Pavelka měl situaci pod kontrolou.

Hezkou individuální akcí se prezentoval ve třetí třetině liberecký Musil, puk za Konrádova záda však nedostal. Z dobré pozice vzápětí vypálil jen do středu branky domácí Nahodil. Liberec sehrál dobrou přesilovou hru a Musil zamířil z ideální pozice z mezikruží jen do brankáře Konráda.

Poté zkoušel štěstí opět Nahodil, tentokrát zamířil mimo tři tyče. Tři a půl minuty před koncem třetí třetiny si Olomouc vytvořila závar před Pavelkovou brankou, hostující gólman si se složitou situací nadvakrát poradil. Úspěšný byl také proti Bambulově akci kolem branky, tlaku olomoucké formace do brankoviště a závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Pro mě osobně je to velké zklamání z výsledku i z výkonu, který dnes byl špatný po všech stránkách. Neviděl jsem tam nic pozitivního. Nedokázali jsme navázat na výkony z posledních zápasů a zaslouženě jsme prohráli. Hosté byli ve všem lepší i přesto, že přijeli v kombinované sestavě. My si v prvních pěti minutách sami dáme gól v přesilové hře. Ale přesilovky jsme dnes hráli celou špatně. Dneska to byl špatný hokej, špatný den, špatné přesilovky a špatný výsledek. Jsem rozčarován a před Vánoci mě to mrzí. Potřebujeme hodně střílet, abychom byli úspěšní. Ve třech zápasech dát dva góly je tristní situace. Akce, které máme řešit střelou, řešíme přihrávkou, mnohdy nesmyslnou. Když už jsme v power play vystřelili, tak to vystřílíme nad. Potřebujeme si udělat volno, trochu vypnout a udělat si Vánoce, i když trochu divné. Sejdeme se 25. prosince ráno a půjdeme znovu do boje."

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme samozřejmě spokojení, utkání jsme tu odpracovali. Byl to poctivý, zodpovědný a odpracovaný výkon a jsme rádi, že jsme tu vyhráli. Věděli jsme, že soupeř bude po vítězství v Třinci na koni a naši hráči k tomu přistoupili velice zodpovědně. Podařilo se nám dát gól v oslabení, což nám hodně pomohlo. Ve třetí třetině jsme se trochu zatáhli a hlavně jsme nechtěli udělat chybu. Hraje se tu vždy těžko. Většinu utkání jsme ale byli lepší v malých soubojích, ze kterých jsme získávali puky. Jednoduše jsme to otáčeli a nechtěli jsme se dostávat do řecko-římských zápasů u mantinelu, protože v tom je Olomouc silná a těžko se proti ní v tomhle prosazuje."