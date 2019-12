Liberec vyhrál v extralize podesáté v řadě

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v repríze finále minulé sezony Třinec 5:0, připsali si desátou výhru za sebou a v tabulce se posunuli na druhé místo před Oceláře. Dlouho vyrovnaný duel rozhodli domácí ve třetí třetině, ve které vstřelili čtyři góly. Premiérovým čistým kontem v sezoně se na výhře Bílých Tygrů podílel brankář Dominik Hrachovina.

Utkání začalo opatrně, ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu. První vzruch přinesla 5. minuta, kdy domácí Musil u mantinelu tvrdě dohrál Ondřeje Kovařčíka a i za následnou bitku si vysloužil trest do konce utkání.

Oceláři ale s dlouhou přesilovkou naložili špatně a žádnou větší šanci si nevypracovali. Naopak mohli sami inkasovat, střelu Lence ale zastavila horní tyč Kváčovy branky. Poté se do dobré šance prokličkoval Ordoš, mířil ale těsně mimo. Na druhé straně zahrozil Martynek, Hrachovina však ukryl jeho střelu v lapačce.

Bezbrankový stav z první třetiny mohl zlomit ve 23. minutě liberecký Hudáček. Po střele Knota dorážel do odkryté branky, ale Třinečtí hrozbu odvrátili. Ve velké šanci se v polovině utkání zjevila dvojice Ordoš - Birner. Druhý jmenovaný střílel z mezikruží, ale Kváča byl na místě. Libereckou arénu rozjásal až sváteční střelec Kolmann, který ve 36. minutě tečoval Hanouskovo nahození mimo Kváčův dosah.

O další jásot se v liberecké aréně postaral ve 44. minutě Šír, který se dobře zorientoval před Kváčou a nahození mazáka Šmída dopravil do sítě. Radost ještě neutichla a na 3:0 pro Liberec zvýšil Birner, který se trefil z velkého úhlu po křížné přihrávce Ordoše. Zápas následně skončil pro Kváču, kterého nahradil junior Malík. Ten si ale ještě ani nesáhl na puk a už ho lovil ze své branky. Rychlík Zachar se prohnal kolem mantinelu a bekhendovou střelou mezi betony Malíka překonal.

O zkorigování stavu se v 54. minutě pokoušel Stránský, ale Hrachovina byl pozorný a premiérovou extraligovou nulu uhájil. O poslední gól se postaral v 58. minutě v oslabení Lenc, který zužitkoval krásnou přihrávku Filippiho.

Hlasy trenérů po zápase:

Patrik Augusta (Liberec): "S naším výkonem jsme samozřejmě spokojeni. Bylo to ale po dvě třetiny vyrovnané utkání, oba týmy dobře srovnané v defenzívě. Myslím si, že jsme měli více šancí. Rozhodla naše oslabení, která jsme odehráli velice dobře. Kluci blokovali střely. Také jsme byli produktivnější a napadali nám tam góly ve třetí třetině. Myslím ale, že výsledek až tak neodpovídá naší převaze. Bylo to vyrovnané, těžké utkání."

Václav Varaďa (Třinec): "V utkání jsme tahali za kratší konec. Jen díky Petru Kváčovi jsme drželi stav 0:1. Nevydařily se nám přesilové hry v první třetině, kde jsme si mohli pomoct a to nám vzalo vítr z plachet. V průběhu utkání pak domácí přidávali, my jsme prohrávali spoustu osobních soubojů. Zaslouženě zůstávají body v Liberci. Nás teď čeká dlouhá cesta domů bez bodů, to jsme určitě nechtěli."