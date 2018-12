Chomutov - Hokejisté Liberce zvítězili v 29. kole extraligy na ledě předposledního Chomutova 4:2 a po páté výhře z posledních šesti zápasů se přiblížili na pět bodů vedoucímu Třinci. Piráti si připsal šestou porážku z uplynulých osmi utkání.

Chomutov poprvé nastoupil s ruským obráncem Jegorem Antropovem, který přišel z Chabarovsku z KHL. Po vyrovnaném úvodu utkání si Piráti vypracovali převahu, jenže nevyužili dvě přesilovky krátce po sobě.

Ve 14. minutě hostující Hanousek selhal na konci přečíslení stejně jako v pokračující akci při dorážce Redenbach, takže vzápětí udeřil Chomutov. Z dorážky se prosadil Vantuch.

Vedení domácích mohl navýšit Stránský, který ale v úniku nastřelil jen tyč. V 18. minutě Liberec potrestal faul Tomáše Svobody a Kvapil na konci pohledné akce vyrovnal.

Do druhé třetiny vstoupily oba týmy ve čtyřech, ale poté Bílí Tygři využili zkrácenou početní výhodu. Po Birnerově šanci dorazil puk do odkryté branky Lenc.

V polovině utkání se domácí ubránili v oslabení a následně zatlačili soupeře. Využil toho v 35. minutě tvrdou ránou Dietz, na něhož pak po individuální akci nenavázal Sklenář.

V úvodu závěrečného dějství Chomutovští nevyužili už čtvrtou přesilovku, ale nadále se prezentovali aktivní hrou. V 52. minutě však Liberec opět těžil z tlaku do brány, když Krenželokovu střelu dorazil Ordoš a poslal hosty znovu do vedení. V závěrečné power play domácích definitivně rozhodl po ubráněném oslabení Ševc.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Měli jsme výborný vstup do utkání. První třetina byla podle našich představ, měli jsme pohyb a vytvořili jsme si spoustu šancí. Škoda je, že jsme dali jenom jednu branku. Liberec ke konci první třetiny srovnal z přesilovky, kterých jsme se obávali. Všechny zápasy s Libercem jsou hodně vyrovnané, rozhodují detaily a hlavně přesilové hry. Pak jsem dostali ve druhé třetině hned další gól zase z přesilovky, což hráče hodně srazilo. Dostávali jsme se z toho půlku třetiny. Nakopl nás gól na 2:2, měli jsme spoustu šancí, ale vedoucí branku jsme nedali. Ve třetí třetině jsme chtěli dát rozdílový gól, ale chybovali jsme a inkasovali, což rozhodlo. Z vyrovnaného utkání nemáme ani bod, takže jsme zklamaní."

Filip Pešán (Liberec): "Byl to velmi vyrovnaný zápas. Domácí hráli bojovně, urputně a v rychlosti. Na začátku jsme si pomohli dvěma přesilovkami. Po čtyřiceti minutách byl zápas absolutně vyrovnaný. Ke konci druhé třetiny a na začátku třetí třetiny jsme tahali za kratší konec, ale i díky tomu, že jsme to nevzdali a bojovali do konce, jsme byli odměněni gólem Honzy Ordoše. Jsem rád, že jsme vyhráli."

Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. Vantuch (Duda, Tomica), 35. Dietz (Vantuch, Flemming) - 18. M. Kvapil (Filippi, Ševc), 21. Lenc (Birner, Filippi), 52. Ordoš (L. Krenželok), 59. Ševc (L. Krenželok). Rozhodčí: Pavlovič, Hribik - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:2. Diváci: 4214.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Štich, Antropov - T. Svoboda, V. Růžička ml., Koblasa - J. Stránský, Kevin Klíma, J. Sklenář - Duda, Vantuch, Tomica - J. Havel, Klhůfek, Marjamäki. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, J. Vlach, M. Zachar. Trenéři: Pešán a P. Augusta.