Liberec vyhrál prodloužení v Karlových Varech a posunul se do nejlepší čtyřky

Karlovy Vary - Hokejisté Liberce zvítězili v utkání 51. extraligového kola na ledě Karlových Varů 4:3 v prodloužení. Bílí Tygři tak využili zaváhání Hradce Králové v duelu na Spartě a na úkor týmu Mountfieldu poskočili na čtvrté místo. Severočeši měli blízko i k plnému zisku, když během třetí třetiny ztratili vedení 3:1, nakonec ale v čase 63:22 rozhodl útočník Jaroslav Vlach.

Utkání předcházel slavnostní ceremoniál, při němž byl domácí útočník Petr Koblasa oceněn za 100 branek vstřelených v extralize a Matěj Stříteský za 700 odehraných zápasů ve stejné soutěži.

V samotném utkání byli od úvodního vhazování hokejovější a aktivnější Severočeši. V páté minutě si hosté vynutili přesilovou hru po faulu Havlína, kterou sice nevyužili, ale hned po jejím skončení po chybě karlovarské obrany za vlastní brankou otevřel v sedmé minutě účet zápasu Ordoš.

Bílí Tygři povzbuzení vstřeleným gólem byli v úvodním dějství i nadále aktivnější a jen díky Lukešovi neskončila další akce Ordoše s Jelínkem podruhé pukem za jeho zády. Na druhé straně si jedinou vážnější šanci k vyrovnání vytvořil Jiskra, ale jeho nájezd do brankového prostoru zlikvidoval připravený Kváča.

Úvodní desetiminutovka druhé třetiny patřila karlovarským hráčům. Byli pohyblivější než soupeř, z čehož vyústila ve 25. minutě přesilová hra za nedovolený zákrok Flynna, kterou už po 10 sekundách střelou od modré čáry využil Havlín. Hosté si ve 28. minutě mohli vzít vedení zpět, jenže únik Jelínka zlikvidoval Lukeš pravým betonem.

Po polovině duelu se Liberečtí opět dostali herně do zápasu a díky přesné střele Dlouhého do růžku karlovarské branky se ve 33. minutě znovu ujali vedení. Západočeši po druhé inkasované brance opět ztratili tempo a když ve 38. minutě při vyloučení Grígera nachytal domácího gólmana prudkou střelou Flynn, vedli hosté již o dvě branky.

Atraktivní hokej pokračoval i ve třetí třetině, ve které dokázali hráči z lázeňského města svou bojovností zápas zdramatizovat a dovést až do prodloužení. Nejdříve dnes velice agilní Havlín prostřelil při signalizovaném vyloučení od modré čáry podruhé Kváču a v 58. minutě osamocený Gríger v předbrankovém prostoru šikovně tečoval další střelu Havlína.

V prodloužení dostal Liberec při vyloučení Mikysky příležitost hrát dvě minuty přesilovku čtyř proti třem, při které zazvonila po střele Filippiho tyč domácí branky, avšak při dalším signalizovaném oslabení již dokázal Vlach z bezprostřední blízkosti dostat puk za brankovou čáru a rozhodl tak o důležitém druhém bodu pro Liberec.

Hlasy trenérů po utkání:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že utkání bude složité, protože se pořád o něco hraje - nahoře i dole. Utkání bylo v takových vlnách, měli jsme dobré pasáže, ale po gólech, které jsme inkasovali, nás to trochu srazilo dolů, kdy jsme tam udělali pár hrubých chyb. Jsme rádi, že ve druhé třetině jsme měli velký tlak, ale brankové příležitosti jsme neproměnili. Ve třetí třetině jsme také měli na začátku několik brankových příležitostí. Nakonec se nám dvě podařilo proměnit a dostali jsme zápas do nerozhodného stavu 3:3. Získaný bod je pro nás hodně důležitý. Připravíme se na neděli na Kladno a budeme chtít zakončit základní část vítězstvím."

Jiří Kudrna (Liberec): "Závěr extraligy je velice zajímavý, každému jde o hodně. My jsme tady do utkání dobře vstoupili a vyhráli i první třetinu. Ve druhé třetině se domácí zlepšili, pár střídání nás zatlačili, ale přesto jsme se z toho dokázali vymanit a závěr druhé třetiny se nám střelecky povedl, když jsme vedli 3:1. Trošku nás samozřejmě mrzí, že jsme tady dnes ztratili jeden bod, protože při nějaké situaci v tabulce jsme dnes ten bod potřebovali. Přesto bych chtěl říci, že pořád je to vítězství, protože to bylo těžké utkání s velmi bruslivým týmem. Jsme proto i přes ztrátu bodu rádi, že jsme nakonec ten druhý urvali. Připravíme se na neděli, budeme opět chtít to utkání vyhrát, protože máme perfektní šňůru vyhraných utkání. Chtěl bych pochválit mužstvo, že šlape už delší dobu, dobře pracuje a pevně věřím, že pracovitý tým jako jsme my se bude v neděli radovat."

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 3:4 v prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Havlín (Černoch, Jiskra), 51. Havlín (Dlapa, O. Beránek), 58. Gríger (Havlín, Dlapa) - 7. Ordoš (P. Jelínek, Rychlovský), 33. Dlouhý (A. Najman, Šír), 38. Flynn (A. Najman, Balinskis), 64. J. Vlach (Balinskis). Rozhodčí: Hejduk, Květoň - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 3386.

Sestavy:

Karlovy Vary: Lukeš - Huttula, Mikyska, Stříteský, Kočí, Havlín, Dlapa, M. Rohan - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Griger, T. Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík. Trenér: Bruk.

Liberec : Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, Ivan, Štibingr - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - Dlouhý, J. Šír, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.