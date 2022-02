Liberec vyhrál po obratu v závěru na ledě Pardubic 2:1

Pardubice - Hokejisté Liberce porazili v utkání 55. extraligového kola Pardubice 2:1. Třetí Východočeši počtvrté za sebou nebodovali, přestože ještě na začátku 56. minuty vedli 1:0. Bílí Tygři na závěr pětizápasové série venkovních duelů bodovali naopak počtvrté v řadě. Vítězný gól dal při přesilovce v čase 57:32 obránce T.J. Melancon, jenž dokonal obrat 100 sekund po vyrovnání dalšího beka Lukáše Dernera.

V úvodu nevyužili dobrých pozic ke gólovému zakončení Blümel a Camara. V končící páté minutě se proti pravidlům provinil Šmíd a domácí měli k dispozici první přesilovku, ale Liberečtí se bez větších problémů ubránili. Více práce měl hostující gólman Kváča v deváté minutě při šancích aktivního Blümela. Bílí Tygři o chvilku později nezvládli přečíslení dvou na jednoho a ani oni neuspěli v přesilovce.

Liberec byl postupně čím dál nebezpečnější, čemuž napomohla i další početní výhoda zkraje druhé třetiny. Ordošova teč a zakončení Faška-Rudáše se však neujaly, strážce domácího brankoviště Frodl byl pozorný. Ve 25. minutě už se měnilo skóre: Košťálek se prosmýkl mezi dvěma hostujícími hráči, zpětnou nahrávkou skvěle našel Musila a ten proti svému bývalému klubu zblízka nezaváhal.

Blümel a právě Musil měli krátce nato velmi dobrou možnost zvýšit, jenže ani jeden z nich nezakončil přesně. Oba celky si pak krátce po sobě zahrály v početní převaze. Při té liberecké měl v jejím závěru šanci Filippi, Frodl však udržel domácím těsný náskok.

Na začátku 45. minuty musel předčasně do šatny liberecký obránce Aubrecht, když tvrdě zasáhl Kousala a obdržel trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Za hrubost pykal i Musil, přesto pak měli domácí k dispozici tříminutovou přesilovku. Košťálkův pokus však zlikvidoval Kváča.

V končící 56. minutě se Bílí Tygři dočkali. Derner propálil od modré čáry Frodla. Pardubičtí sáhli ještě k trenérské výzvě, avizované nedovolené bránění gólmanovi však rozhodčí na záznamu neviděli. Následoval tak ještě navrch dvouminutový trest pro domácí. Ti měli v oslabení dobrou možnost, ale Kváča byl pozorný. A v polovině 58. minuty rozhodl Melancon. Závěrečná power play už porážku Dynama přes šance Camary a Říčky neodvrátila.

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávka: 25. A. Musil (Košťálek), 56. Derner, 58. Melancon. Rozhodčí: Kika, Vrba - Zíka, Klouček. Vyloučení: 8:4, navíc Paulovič 5 min. - Aubrecht 5 min. a do konce zápasu. Využití: 0:1. Diváci: 4597 (omezený počet).

Sestavy:

Pardubice: Frodl - J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, Sergijenko, Hrádek, Petgrave, Vála - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, O. Roman, Říčka - T. Urban, Anděl, Hecl. Trenéři: R. Král.

Liberec: Kváča - Štibingr, Šmíd, Melancon, M. Ivan, Aubrecht, Derner, J. Šedivý - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - A. Najman, P. Jelínek, Rychlovský - Klapka, J. Šír, Čederle. Trenér: P. Augusta.