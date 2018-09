Liberec - Hokejisté Liberec vyhráli ve 4. kole extraligy nad Třincem 4:1 a po úvodních dvou zápasech bez bodu i bez gólu uspěli podruhé za sebou. Vítězným gólem a asistencí k tomu přispěl útočník Marek Kvapil, branku a přihrávku zaznamenal i bek Martin Ševc. Úřadující vicemistr si naopak v nové sezoně připsal třetí prohru.

Třinec byl sice v úvodu zápasu aktivnější, ale do první velké šance se dostali ve čtvrté minutě domácí. Hudáček přihrál zpoza branky najíždějícímu Šmídovi, který ale nestihl zamířit do odkryté branky. Na druhé straně zahrozil Hladonik. Blíže ke gólu měli ale opět domácí, Ordoš však při úniku ztroskotal na Hrubcovi.

V polovině úvodního dějství se Oceláři ubránili při Douderově vyloučení, ale ve 13. minutě se dočkali domácí vedoucí branky. Bulíř se po Krenželokově přihrávce dostal sám před třineckého gólmana a překonal jej blafákem do bekhendu.

Třinec vyrovnal v přesilové hře při Ordošově vyloučení. V první šanci ještě Marcinko z dorážky Willa nepřekonal. O chvíli později našem Bukarts mezi kruhu Adamského, který trefil přesně pravý horní roh liberecké branky.

V úvodu druhé třetiny Třinec zvýšil střeleckou aktivitu, ale Will odolával. Nejnebezpečnější byla teč Viedenského, pro kterého pak ve 26. minutě duel předčasně skončil, když se zranil při souboji. Na druhé straně prověřil Hrubce při vyloučení Ondřeje Kovařčíka Valský.

Ve 34. minutě se dostal podruhé do vedení Liberec. Derner našel na levém kruhu Kvapila, který střelou pod vyrážečku překonal Hrubce. Bílé Tygry gól povzbudil a snažili se pojistit náskok. Lakatoš ani Valský ale na třineckého gólmana svými pokusy už nevyzráli.

Hned v úvodu třetí třetiny uvolnil Hudáček zadovkou zpoza branky Jelínka, který ale zblízka Hrubce nepřekonal. Ve 45. minutě už Severočeši své vedení zvýšili. Na trestné lavici pykal za nesportovní chování Gernát, Kvapil přihrál na modré čáře Ševcovi, který prostřelil třineckého gólmana.

Při následném Ševcově trestu se Liberečtí ubránil a sami další vyloučení Oceláři potrestali. Při Hladonikově pobytu na trestné lavici připravil Valský gól pro Redenbacha. Snížit mohl Hrňa, náskok Bílých Tygrů mohli ještě navýšit Lakatoš či při Krajíčkově trestu Valský.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Vstoupili jsme do utkání relativně slušně. První třetina byla naprosto vyrovnaná. Na začátku druhé třetiny začínal Třinec tahat za delší konec a podržel nás vynikající Roman Will. Od půlky druhé třetiny jsme začali hru otáčet a náš výkon se potom stabilizoval. Přidali jsme branky a zaslouženě jsme vyhráli."

Marek Zadina (Třinec): "Přijeli jsme uhrát co nejlepší výsledek a nějaké body, ale bylo to těžké, protože Liberec se pomalu zvedá. První třetinu jsme neodehráli špatně. Byla vyrovnaná. Dostali jsme gól, když jsme propadli na naší modré čáře. Pak jsme v přesilovce vyrovnali. Do druhé třetiny jsme měli velmi dobrý vstup, udrželi jsme se v útočném pásmu, ale neproměnili jsme žádnou ze střel. Dostali jsme gól na 1:2, ve třetí třetině jsme dostali po naší chybě na 1:3 a naše hra se sesypala. Soupeř se dostal na koně, začal líp bruslit a měl více ze hry. Chtěl bych vyzdvihnout našeho gólmana (Hrubce), který nás v těžkých chvílích podržel. Vstup do sezony jsme si představovali samozřejmě jinak, ale musíme se poučit z chyb a jít dál."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Bulíř (L. Krenželok, Stříteský), 34. M. Kvapil (Derner, Lenc), 45. Ševc (M. Kvapil), 50. Redenbach (Valský, Ševc) - 19. Adamský (Roberts Bukarts, Krajíček). Rozhodčí: Hribik, Horák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 5629.

Sestavy:

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd, Havlín, Ševc - L. Hudáček, P. Jelínek, L. Krenželok - Lenc, Bulíř, M. Kvapil - Valský, Redenbach, Ordoš - Teplý, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Adámek, D. Musil, Haman, Gernát - Chmielewski, Marcinko, Roberts Bukarts - Svačina, Cienciala, Adamský - Hrňa, Viedenský, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hladonik - Roman Vlach. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.