Liberec - Hokejisté Liberce porazili v dohrávce 40. kola hokejové extraligy na svém ledě Plzeň 4:0 a udrželi se v čele tabulky o bod před Třincem. Bílí Tygři rozhodli o triumfu až ve třetí třetině, kdy soupeři vstřelili všechny čtyři branky. Plzeň prohrála poprvé po sérii šesti vítězství.

Pod Ještědem ale Západočeši nedokázali ani podruhé v sezoně skórovat a po teprve druhé porážce z posledních jedenácti zápasů zůstali pátí. Dvěma góly se na vítězství Liberce podílel Marek Kvapil. Roman Will vychytal čtvrté čisté konto v sezoně.

V první šanci se ocitl plzeňský Straka, jeho pokus ale mířil těsně vedle. Na opačné straně Birner nabil Šmídovi, Frodl jeho střelu vyrazil betonem. První přesilovou hru si zahráli Bílí Tygři, Krenželokovu střelu bez přípravy ale pokryl připravený Frodl.

Do vedení tak mohla jít v závěru první třetiny plzeňská Škoda. K Ševcovi usedl na trestnou lavici také kapitán Jelínek a hosté měli k dispozici 62 sekund přesilovku pěti proti třem. Proti střelám Gulaše a Vráblíka ale výborně zasáhl Will a Liberec se zejména jeho zásluhou ubránil.

Na začátku druhé části hráli Severočeši početní výhodu a gólovou šanci měl Valský, ani nadvakrát ale Frodla nepřekonal. Hned z protiútoku zahrozili Plzeňští, Gulaše však vychytal Will. Oba týmy výrazně přidaly na agresivitě a nedarovaly si ani metr ledu. K vidění byla spousta drobných potyček a hra také trpěla častými vyloučeními.

V jedné z dalších přesilovek mohl skóre otevřít domácí Ševc, jeho střela ale orazítkovala pouze tyč. Na druhé straně to šikovně zkoušel Denis Kindl, jeho střela jen těsně minula cíl.

V úvodu třetí části se po chybné rozehrávce domácích dostal ke střele z ideální pozice Kovář, Will byl ale připraven. Do vedení tak šel ve 47. minutě Liberec. Skóre otevřel po nezištné přihrávce Dernera dobře postavený Hudáček.

Domácí vedoucí gól nabudil a po dalších čtyřech minutách šli do dvoubrankového vedení. Derner vyslal do úniku Kvapila a nejproduktivnější hráč soutěže nedal střelou pod horní tyč Frodlovi šanci. V aréně ještě neutichla radost z druhého gólu a Bílí Tygři se radovali potřetí. Vlach přenechal kotouč Krenželokovi, který se z mezikruží nemýlil.

Ani to nebylo ze strany domácích vše. V přečíslení dvou na jednoho Frodl sice vyrazil střelu Filippiho, odražený kotouč ale poslal za jeho záda Kvapil. Hned vzápětí mohl přidat pátou branku Šmíd, Frodl tentokrát sklapl betony včas.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Čekal jsem úžasný ofenzivní zápas. Oba týmy byly připravené a natěšené a věřil jsem, že se bude celá hala bavit hokejem. Bohužel první dvě třetiny to byla spíše bramboračka. Hra postrádala tempo a byla silně ovlivněna častými vyloučeními. Ve třetí třetině se hrálo bez vyloučení a byla k vidění síla obou týmů. Byla to otázka toho, kdo dokáže proměnit své šance. To se povedlo nám, a proto jsme vyhráli."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Nemyslím si, že to byl úplně nezajímavý hokej, i když skóre bylo 0:0. Oba týmy sehrály relativně dobře přesilovky. Do padesáté minuty jsme hráli výborný zápas. Potom jsme bohužel po jednoduchých chybách dostali dva góly a pak už jsme se sesypali. Zápas pro nás dopadl výsledkově velmi krutě."

Dohrávka 40. kola hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 47. L. Hudáček (Derner, P. Jelínek), 51. M. Kvapil (Derner), 52. L. Krenželok (J. Vlach, Hanousek), 56. M. Kvapil (Filippi). Rozhodčí: Hribik, Kika - Jindra, Zíka. Vyloučení: 8:6, navíc P. Jelínek, Birner - P. Straka všichni 10 min. Bez využití. Diváci: 6156.

Sestavy:

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc, Kolmann - Lenc, L. Hudáček, Birner - Valský, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Kvasnička, Kaňák, Allen, Vráblík - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - D. Kindl, Kracík, V. Němec - Indrák, Preisinger, Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar