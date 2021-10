Liberec vyhrál nad Kladnem 4:2 a zabral venku po sedmi prohrách

Chomutov - Hokejisté Liberce zvítězili v 19. kole extraligy v Chomutově nad Kladnem 3:2 a dočkali se venku úspěchu poprvé po sedmi porážkách. Bílí Tygři už v čase 11:50 vedli 3:0 díky brankám Adama Dlouhého, Jaroslava Vlacha a Mislava Rosandiče. Rytíři, kteří ve druhé části snížili díky Antonínu Melkovi a Jakubu Suchánkovi, si ve svém severočeském azylu připsali čtvrtou prohru z posledních pěti duelů. V závěrečné power play pojistil výhru Severočechů druhým gólem v utkání Dlouhý.

Kladnu nabídl už po 109 vteřinách hry faulem přesilovou hru Derner, při níž mohli Rytíři otevřít skóre. Kubík z pravého kruhu trefil boční síť a Kristo nepřekonal Kváču u levé tyče a po objetí branky ani u té pravé. V 9. minutě se radovali z vedení hosté a po Šírově přihrávce prostřelil Bowa z pozice mezi kruhy Dlouhý.

Bílí Tygři už za 44 sekund udeřili podruhé. Zachar našel nepokrytého Vlacha, který se trefil k pravé tyči. Vzápětí měl další možnost Dlouhý a třetí branky se dočkali hosté ve 12. minutě. Rosandičovo vysoké nahození od modré čáry nešťastně srazil rukou Dotchin pod horní tyč a přesouvající se Bow neměl šanci zareagovat.

Do druhé části vstoupilo Kladno aktivně a po 75 sekundách snížil tečí Ticháčkovy střely Melka. Ve 26. minutě byl blízko další branky Rytířů Kristo, ale u levé tyče nestihl puk zasunout před odkrytou brankou. Neuspěl ani Hlava a Liberec se ubránil při Vlachově trestu, při kterém nedotáhl v oslabení únik atakovaný Dlouhý.

Při Štibingrově trestu se hosté také ubránili a navíc ujel Zachar, jehož blafák do bekhendu ale kryl Bow. V 35. minutě pomohla Kváčovi po Baránkově střele tyč a v čase 35:28 už snížil na rozdíl gólu střelou od modré čáry přes clonu Suchánek.

V závěrečné části se dařilo Bílým Tygrům hájit těsný náskok. Při pokusu o vyrovnání minul ve 46. minutě z otočky Hlava. Pojistit výhru Liberce mohl v 54. minutě Birner, ale Bow zasáhl. Povedlo se to 115 sekund před koncem při power play do prázdné branky Dlouhému.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Vstup do utkání jsme neměli špatný. Pět nebo sedm minut jsme si vytvářeli šance a hráli jsme slušně. Bohužel od chvíle, kdy jsme dostali první gól, jako bychom na ledě neexistovali a soupeř odskočil na tříbrankový rozdíl. Ve druhé třetině jsme se vrátili do zápasu, měli jsme spoustu šancí, ale bohužel jsme využili jen dvě. Ve třetí třetině už si to Liberec pohlídal a my už jsme se nedostali do tlaku, do kterého jsme chtěli, aby se nám podařilo vstřelil vyrovnávací branku. Je to pro nás zklamání, musíme se z toho oklepat a bodovat v neděli v Litvínově."

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme samozřejmě spokojení s vítězstvím. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Kladno hrálo posledních pět zápasů velice vyrovnaně. Nám se naštěstí povedla první třetina, která udala ráz utkání. Pak se nám hrubě nepovedla ta druhá. Jsem rád a děkuji hráčům do kabiny za třetí třetinu, kterou jsme odehráli velice dobře. Udrželi jsme vítězství a jsme za to rádi."