Liberec vyhrál derby v Jablonci a sesadil soupeře z třetího místa

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Liberce vyhráli v 27. kole první ligy v podještědském derby v Jablonci 1:0. Přímý souboj o třetí místo v tabulce rozhodl v 80. minutě Tomáš Malinský. Slovan v nejvyšší soutěži porazil soupeře poprvé po pěti zápasech a naplno bodoval v sedmi z posledních osmi kol. Jablonec naopak vyhrál jediný z posledních šesti ligových duelů a klesl na čtvrtou příčku o dva body za Liberec.

Na zápasy kvůli opatřením proti novému koronaviru stále může jen 300 osob včetně hráčů, trenérů a rozhodčích, a tak podještědskému derby scházeli fanoušci. Několik desítek příznivců obou klubů přesto dorazilo za brány stadionu a utkání sledovali z míst, kde nejsou tribuny. Navzdory rivalitě dokonce někteří fanoušci obou týmů postávali vedle sebe.

Jablonci se vrátila do sestavy řada opor, které chyběly při sobotním debaklu 0:5 na Slavii. Nastoupili uzdravení kapitán Hübschman s Doležalem i trojice Matoušek, Sýkora, Jugas, která na severu Čech hostuje z pražského celku a v Edenu o víkendu nemohla zasáhnout do hry.

V první půli byl mírně nebezpečnější Liberec. V osmé minutě se Peškův nepovedený centr stočil na branku a domácího gólmana Hrubého zachránilo břevno.

V polovině úvodního dějství už hosté slavili vedení, ale Kuchta si po Marově kolmici předtím, než po brejku dostal míč do sítě, pomohl při zpracování rukou a trefa po zásahu videorozhodčího neplatila.

Druhý poločas začal lépe Jablonec. Matoušek se na startu 48. minuty hnal na branku, ale tísněn vystřelil jen do Ngyuena. Na opačné straně měl ještě větší šanci Kuchta, který po Malinského přihrávce z hranice malého vápna minul. Stejný hráč mířil vedle i v 56. minutě.

Liberec postupem času znovu přebral otěže a další dvě šance si vytvořil po hodině hry. Karafiát po rohovém kopu napálil odražený míč těsně nad, chvíli nato udělal obrovskou chybu domácí stoper Jugas, který poslal do sóla Kuchtu, ale domácí zachránil Hrubý.

V 64. minutě po Malinského zpětné přihrávce pálil Baluta a Jablonec uchránil stoper Plechatý. Až pak se domácí trochu dostali do hry. Vytvořili si několik rohů a po jednom z nich vyrazil Krobovu ránu Nguyen.

Když už se zdálo, že derby pomalu směřuje k remíze, udeřil Liberec. Malinský si v 80. minutě po Marově přihrávce obhodil Holíka a technickou střelou na zadní tyč pokořil Hrubého. Sedmým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového kanonýra.

Liberec pak mohl definitivně rozhodnout, ale Baluta zbytečně moc kličkoval a vypálil vedle a poté Rondič vůbec nezakončil. Slovan i tak první výhru v Jablonci od roku 2013 už udržel.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Zápas jsme nezvládli. Je to pro nás hodně nepříjemné v situaci, kdy jsme dostali pět gólů na Slavii. Sestava se vrátila do starých kolejí, všichni, co na Slavii nemohli, hráli. První poločas nebylo moc šancí. Ze začátku jsme byli aktivnější, ale neměli jsme žádnou velkou šanci. Do druhého poločase jsem hráče upozorňoval, že pokud se naskytne šance, měli bychom ji proměnit, protože v takovém zápase může rozhodovat jedna šance. Do první šance jsme se dostali my, bohužel Matoušek to nezužitkoval. Střílel z velké vzdálenosti, přišlo mi, jako by neměl sílu, aby šel dál. Pak měl Liberec více šancí. Nějaké nepříjemné střely, jednou nás podržel Vlasta Hrubý proti Kuchtovi. V 80. minutě jsme byli potrestaní brankou, kterou jsem doteď nepochopil, protože jsme se dívali na Malinského na video. Byla to totožná situace jako v Budějovicích, pravonohý hráč si to navede do středu a trefí to na zadní tyč. Musí tam být z naší strany chytrost hráče, vytlačit ho. Tahle situace nám potopila. V závěru jsme si až na jednu šanci žádnou další nevytvořili, nešli jsme hladově za vyrovnáním. Vůle v závěru po vítězství nebyla taková, jak bych si představoval. Jsem zklamaný, komplikujeme si to. Máme na čem pracovat."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "První poločas to bylo takové oťukávací derby, opatrné z obou stran. Jablonec určitě nechtěl prohrát, my jsme nechtěli inkasovat a dotahovat. Jablonec byl možná více s míčem, my jsme zase více hrozili. V druhém poločase jsme byli podle mě lepším týmem. Měli jsme více brankových příležitostí a Jablonec jsme do ničeho nepustili, až na závěr, kdy vsadil na jednoduchost a nákopy. Poctivě jsme bránili a chodili do rychlých brejků. Jeden fantasticky zakončil Malinský. V okamžiku, kdy soupeři dochází dech, stává se Malina nechytatelným. Měli jsme nějaké další šance včetně dnešního nešťastníka Kuchty, který by se tam netrefil do zítřka. Utkání jsme zaslouženě vyhráli. Škoda, že jsme nepřidali druhou branku, abychom to nemuseli doválčit v takových nervech. Vzpomínám si na šesté kolo v Karviné. Před tím zápasem jsme měli čtyři porážky a kdybychom prohráli, klesli bychom na poslední místo. Od té doby jsme začali stoupat v tabulce, nejdřív pomaleji, teď rychleji. Je to fantastické dostat se do špičky."

FK Jablonec - Slovan Liberec 0:1 (0:0)

Branka: 80. Malinský. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka - Orel (video). ŽK: Hübschman, Pilík - Karafiát, Zeman, Baluta, Rondič. Bez diváků.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas (78. Jeřábek), Plechatý, Krob - Hübschman, Považanec (84. Chramosta) - Pleštil (61. Pilík), Matoušek (78. Hämäläinen), Sýkora - Doležal (78. Dočekal). Trenér: Rada.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Hromada (80. Alibekov), Mara - Malinský, Baluta, Pešek (59. Zeman) - Kuchta (69. Rondič). Trenér: Hoftych.