Liberec vstoupil do závěru přípravy s posilami i Šmídem

Liberec - V kompletním složení a se všemi posilami dnes odstartovali závěrečnou část přípravy na extraligovou sezonu hokejisté Liberce. Trenér Patrik Augusta na ledě přivítal i klíčového obránce Ladislava Šmída a útočníka Tomáše Filippiho, kteří závěr předešlého ročníku ze zdravotních důvodů vynechali.

"Myslím si, že to dnes byl velice slušný trénink. Mělo to tempo a je vidět, že hráči jsou připravení a nachystaní. Už se také těšili," pochvaloval si na klubovém webu Augusta, jehož čeká pátá sezona na střídačce Bílých Tygrů. Od roku 2019 je hlavním koučem. "Prakticky od play off jsem si nefoukl do píšťalky, chybělo mi to. Jsem rád, že zase mohu s týmem denně pracovat a poznat nové tváře," podotkl jedenapadesátiletý trenér.

Liberec po minulé sezoně opustili reprezentanti Ronald Knot, Radan Lenc, Adam Musil nebo Michal Bulíř. Na jejich místa přišli Jakub Klepiš, Martin Faško-Rudáš, Jan Ordoš nebo T.J. Melancon. "Jsou sympatičtí. Samozřejmě jsem je znal už z videí z doby, kdy jsme je do Liberce brali, teď za sebou máme ale první společný trénink. Věřím, že zapadnou jak po lidské, tak i po hokejové stránce," řekl Augusta o posilách. "Stále hledáme jednoho top útočníka, jednání probíhají. Chceme toho správného," dodal Augusta.

Severočechy před startem nejvyšší soutěže čeká šest přípravných zápasů. V polovině srpna se představí na turnaji Red Bulls Salute v Rakousku, poté je čekají čtyři zápasy s extraligovými zástupci. Generálkou na sezonu bude souboj s Kladnem ve čtvrtek 2. září.