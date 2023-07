Liberec vstoupil do sezony výhrou nad Baníkem, Ostravu porazil po šesti zápasech

Liberec - Fotbalisté Liberce v úvodním kole nové ligové sezony porazili doma Ostravu 3:1. Severočeši nakročili za vítězstvím už prvním poločase, který po vlastní brance Patricka Kpoza a gólu Lukáše Červa vyhráli 2:0. Hned po změně stran snížil z penalty Daniel Tetour, ale v 64. minutě potvrdil tři body pro Slovan Mohamed Doumbia.

Liberečtí porazili Baník v lize poprvé po šesti zápasech a třech remízách po sobě a stejně jako vloni v prvním kole zvítězili. Trenérovi Slovanu Luboši Kozlovi vyšel souboj s bývalém klubem, kde působil před angažmá na severu Čech. Ostrava potřetí za sebou v úvodním kole sezony prohrála.

V Liberci se od úvodu hrál ofenzivní fotbal. V deváté minutě vypálila jedna z posila Baníku Kpozo mimo, na opačné straně v ještě větší šanci po centru hlavičkoval těsně mimo Fukala. V 19. minutě už Severočeši vedli. Tupta vysunul Ghaliho, jenž nacentroval z levé strany a dezorientovaný Kpozo si hlavou v soutěžní premiéře za Slezany vstřelil vlastní gól. Liberec dal doma Baníku branku po třech duelech, obě vzájemná utkání v minulé sezoně skončila 0:0.

Téměř okamžitě mohl po velké chybě v domácí rozehrávce odpovědět Almási, ale přízemním pokusem zblízka minul. Neprosadil se ani druhý z ostravských útočníků Kubala, který ve 33. minutě z druhé strany ve vápně napálil břevno. Z protiakce minul ve slibné pozici liberecký Tupta. Následně Baník přišel o zraněného stopera Bitriho a trenér Hapal místo něj nasadil do hry dalšího útočníka Tanka.

V 41. minutě už Severočeši zvýšili. Na Fukalův centr z pravé strany si naběhl Červ a zcela osamocený z malého vápna nedal hlavičkou brankáři Letáčkovi šanci. Liberecký spíše defenzivněji laděný záložník si připsal sedmý ligový gól.

Hned po přestávce se Slezané dostali zpět do hry. Chaluš podle rozhodčího Petříka ve vápně fauloval Tanka a Tetour ve 47. minutě z penalty nezaváhal. Uzdravený ostravský záložník skóroval hned ve svém prvním soutěžním duelu po vyléčení zranění.

Na druhé straně Frýdkovu střelu vyrazil Letáček. V 64. minutě si už domácí opět pojistili náskok. Mikula přiťukl Doumbovi a ten povedenou ranou z prostoru těsně za vápnem zamířil přesně ke vzdálenější tyči. Středopolař z Pobřeží slonoviny skóroval ve druhém utkání české ligy po sobě.

Hosté pak ožili po prostřídání sestavy, brankář Vliegen však vychytal v 80. minutě Tanka a po následném rohu i Šína. Na opačné straně zamířil těsně mimo Ghali a dnešní 23. narozeniny gólově neoslavil.

Hlasy trenérů po utkání:

Luboš Kozel (Liberec): "Můžu být spokojený. Jak výkonem, tak výsledkově jsme to zvládli tak, jak jsme si představovali. Myslím, že hlavně první poločas byl z naší stany kvalitní. Naše vedení bylo zasloužené, i když prvním gólem nám Baník pomohl. V úvodu druhé půle jsme udělali chybu, zbytečná penalta. Baník ucítil šanci, trochu jsme znejistěli. Ale cením si toho, že mužstvo postupně hru zase vyrovnalo. Začali jsme si zase vytvářet šance a Doumbia to krásně trefil za šestnáctkou. Svůj výkon korunoval krásnou brankou. Gól nám strašně pomohl, uklidnili jsme se a taktickým výkonem to dovedli do vítězného konce. Náš projev byl podobný tomu, jak jsme hráli v závěru jara."

Pavel Hapal (Ostrava): "Jsem hrozně naštvaný. Budu kritický do vlastních řad, první půle byla z naší strany katastrofální. Neměli jsme pohyb, prohrávali jsme souboje, velice naivně jsme bránili. Nakonec to vyústilo ve vlastní branku. Poté jsme neuskákali jednoduchý centr, dostali jsme druhý gól a tím jsme určili ráz utkání. Hráli jsme velice zdlouhavě, pomalu směrem dozadu. Takhle se liga nedá hrát, ať je tady 10 nebo 15 nových hráčů. V poločase jsme museli zvýšit hlas. Druhý poločas jsme se zlepšili, když jsme přešli do čtyřobráncového rozestavení. Dali jsme kontaktní branku, trochu jsme se nadechli. Druhá půle snesla nějaká kritéria. Měli jsme poměrně dost zakončení, ale kromě penalty jsme žádné nevyřešili. Jediného hráče, kterého bych pochválil, je Kubala. Za mě náš nejlepší hráč. Pak ještě někteří střídající hráči, třeba Šín, zbytek katastrofa. Jak jsme v celé přípravě dobře bránili a nedostávali góly, tak dnes jsme v defenzivní činnosti propadli jako tým."

Slovan Liberec - Baník Ostrava 3:1 (2:0)

Branky: 19. vlastní Kpozo, 41. Červ, 64. Doumbia - 47. Tetour z pen. Rozhodčí: Petřík - Slavíček, Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Purzitidis, Červ, Ghali - Almási, Tetour, Ewerton. Diváci: 3338.

Sestavy:

Liberec: Vliegen - Plechatý, Chaluš (80. Prebsl), Purzitidis - Fukala, Červ (79. Varfolomejev), Doumbia, Ghali - Frýdek (61. Višinský) - Kulenovič (71. Horský), Tupta (61. Mikula). Trenér: Kozel.

Ostrava: Letáček - Blažek, Bitri (37. Tanko), Lischka - Juroška (68. Ndefe), Kaloč (68. Boula), Tetour (68. Šín), Kpozo (85. Šehič) - Ewerton - Kubala, Almási. Trenér: Hapal.