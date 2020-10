Liberec vstoupil do EL výhrou 1:0 nad Gentem

Liberec - Fotbalisté Liberce vstoupili do základní skupiny L Evropské ligy výhrou 1:0 nad Gentem. Belgický celek měl sice v zápase úvodního kola mnohem více šancí, ale gól dal pouze v 29. minutě domácí útočník Júsuf Hilál. Kvůli koronavirovým omezením v Česku se hrálo bez diváků.

Slovan se v dalším utkání skupiny za týden představí na půdě Crvené zvezdy Bělehrad, která podlehla na hřišti Hoffenheimu 0:2. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky. Liberec hraje skupinu pohárů popáté v historii a poprvé po čtyřech letech. Postoupit dokázal pouze v sezoně 2013/14.

Liberec na rozdíl od Gentu kvůli přerušení české ligy z důvodu koronavirové situace nastoupil k prvnímu soutěžnímu utkání od 4. října. Severočeši se v úvodu rozkoukávali a přečkali dvě velké šance soupeře, který v nedokončené minulé sezoně belgické ligy obsadil druhé místo.

V deváté minutě nejprve Bukariho vychytal Nguyen a za dvě minuty Jaremčuk s libereckým gólmanem přehodil i branku. V 21. minutě zahrozili i Severočeši, kteří do základní skupiny přešli přes tři předkola.

Po chybě bývalého slávistického obránce v dresu Gentu Ngadeua se dostal do úniku Mosquera a po následném Beranově centru vložil do Hilálovy střely v poslední chvíli nohu obránce.

V 28. minutě měli znovu štěstí domácí, které zachránila tyč po Fortunově střele. Prakticky z protiútoku ale udeřil Liberec. Po Mosquerově centru se do odraženého míče opřel Koscelník a Hilál jej zblízka usměrnil do sítě. Bahrajnský útočník navázal na góly z předkol proti FCSB a Riteriai.

Těsně před pauzou při nebezpečném brejku zasáhl na poslední chvíli domácí stoper Tijani. I po přestávce udávali tempo hosté a postupně zvyšovali tlak. V 47. minutě přestřelil Kleindienst, stejně se vedlo po hodině hry Fortunovi. Mezitím Liberečtí s vypětím sil zblokovali dva nebezpečné pokusy.

Liberci pak pomohla trochu srovnat hru tři střídání, na trávník se poprvé dostala i nová posila Slovanu Sadílek. V závěru však hosté opět stupňovali nápor a Severočechy musel znovu podržet Nguyen. V 79. minutě vytáhl hlavičku střídajícího Depoitreho a pak vyběhl proti Niangbovi.

Slovan už výsledek udržel a jako jediný ze tří českých zástupců vstoupil do skupiny bodovým ziskem. Gent prohrál páté z posledních šesti utkání.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Gent je skvělý mančaft, rychlostně vybavení hráči, individuality, které umí jeden na jednoho. Skvělí jsou i ve vzdušných soubojích, ale naši kluci to zvládli. Velmi těžký soupeř. Víme, že k fotbalu patří štěstí, za tím jsme si dnes šli. Jdeme si pro něj celou dobu a dnes se nám to vrátilo. Párkrát nás podržel Filip (Nguyen) skvělými zákroky a proměnili jsme jednu ze svých tří šancí. Dočkali jsme se vítězství, krásná odměna. Oni byli před zápasem trochu namistrovaní. Měli výhrady k trávníku, který je podle mě fantastický. Chtěli si odvézt tři body, trochu shazovali kvalitu našeho mančaftu. Ale my respektujeme jejich kvalitu, víme, že jsou to skvělí fotbalisti. Věděli jsme, že uhrát výsledek s takovým týmem můžeme jen absolutní týmovou prací."

Wim De Decker (trenér Gentu): "Jsem opravdu velmi zvědavý především na statistiky. Byli jsme lepší, bohužel jedeme domů bez bodu. Měli jsme si nějaký bod odvézt. Liberec tvrdě potrestal naši chybu. Týmu nemůžu nic vyčítat, nebylo to tak zlé, měli jsme velké šance. Pocity jsou hodně špatné."

Filip Nguyen (brankář Liberce): "Neřekl bych, že jsem hrdinou. Všichni kluci podali zodpovědný výkon, celkově ten týmový výkon byl dobrý a odrazilo se to na výsledku. Oni většinu zápasu drželi balon a snažili se to prostrkávat do vápna, ale kluci dobře nabírali jejich náběhy. Co prošlo, to jsem za obranou posbíral já. Zvedne nám to trošku sebevědomí. Ale pořád zůstáváme ve skupině outsiderem. Jedna výhra nedělá skupinu, čeká nás ještě pět zápasů."