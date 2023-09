Liberec vstoupil do domácího poháru vydřenou výhrou na Kladně

Praha - Fotbalisté Liberce vstoupili do domácího poháru vydřeným vítězstvím 2:0 na Kladně. Prvoligový celek se v úvodním utkání 3. kola MOL Cupu proti diviznímu soupeři dlouho trápil a o postupu do osmifinále rozhodl až dvěma góly v 80. a 85. minutě v podání Filipa Horského a střídajícího Lubomíra Tupty. Roli favorita potvrdila i Mladá Boleslav, která proti druholigovému Prostějovu v přesilovce i díky dvěma brankám Júsufa Hilála otočila stav a zvítězila 4:2.

Liberečtí sice měli od začátku více ze hry, ale Kladno, za které nastoupil někdejší hráč Slovanu Folprecht, dlouho vzdorovalo. Velký favorit skóroval až v 80. minutě, kdy se nadvakrát prosadil mladík Horský a prvním soutěžním gólem za A-mužstvo Slovanu rozhodl. Za necelých pět minut přidal pojistku po úniku Slovák Tupta. Severočeši vyhráli po čtyřech soutěžních zápasech.

"Sami jsme si udělali zápas těžký. Jen za první půli jsme měli šest šancí. Takové zápasy v poháru jsou, domácí podali obětavý výkon. Vstřelit branku se nám povedlo až 10 minut před koncem, měli jsme ji dát daleko dříve. Naše kvalita ve finální fázi je slabá. Věděli jsme, že máme na lavičce hráče, kteří mohou náš výkon pozvednout. Myslím si, že toto rozhodlo," citoval klubový web trenéra Slovanu Luboše Kozla.

Mladá Boleslav ve stejné fázi poháru vloni rozdrtila Prostějov 4:0. Středočeši dali předposlednímu týmu druhé ligy čtyři branky i tentokrát, na vítězství se ale více nadřeli. Outsidera poslal do vedení Zapletal, který však za surovou hru dostal ve 29. minutě červenou kartu a domácí ještě do pauzy obrátili stav. Dvěma góly se o to zasloužil Hilál, z toho jednou z penalty. I druhé dějství pak Mladoboleslavští v přesilovce před pouhými 516 diváky vyhráli 2:1.

Liberečtí vstoupili do poháru až ve 3. kole díky tomu, že v minulé ligové sezoně ovládli nadstavbovou skupinu o umístění. Volno měla v 2. kole také čtveřice letošních účastníků kvalifikace evropských pohárů Sparta, Slavia, Plzeň a Bohemians 1905.

Hlavní část 3. kola se odehraje ve středu, pět zápasů bude na programu až v říjnu během reprezentační přestávky. Los 3. kola se musel opakovat kvůli tomu, že se druholigová Zbrojovka chybně ocitla mezi nenasazenými týmy.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:

FK Mladá Boleslav - Prostějov 4:2 (2:1)

Branky: 39. a 45.+2 z pen. Hilál, 73. Poulolo, 87. Pulkrab - 17. Zapletal, 88. Slaměna. Rozhodčí: Ulrich. ČK: 29. Zapletal.

Sestava M. Boleslavi: Mikulec - Kadlec (76. Fulnek), Kubista, Karafiát, Suchomel - Poulolo, Mareček (58. Matějovský) - Kušej, Ladra (70. Mašek), Solomon (70. Jawo) - Hilál (58. Pulkrab). Trenér: Kulič.

Kladno - Slovan Liberec 0:2 (0:0)

Branky: 80. Horský, 85. Tupta. Rozhodčí: Klíma.

Sestava Liberce: Bačkovský - Mikula, Prebsl, Purzitidis - Hudák (72. Ghali), Polyák (60. Doumbia), Červ, Višinský (46. Tupta), Preisler (83. Penner) - Kulenovič (60. Okoh), Horský. Trenér: Kozel.