Liberec v závěru otočil duel s Plzní, výhru zařídil Flynn

Liberec - Hokejisté Liberce udolali ve 32. kole extraligy na svém ledě Plzeň 2:1 v prodloužení a vyhráli potřetí za sebou. Indiáni nedokázali navázat na pondělní výhru (1:0) nad Karlovými Vary a prohráli počtvrté z posledních pěti zápasů. Hosté přitom ještě v 58. minutě vedli díky brance Kryštofa Hrabíka z první třetiny, pak si ale vzal slovo domácí útočník Oscar Flynn, jenž nejprve v závěru třetí třetiny poslal zápas do prodloužení, v čase 61:19 pak vystřelil Bílým Tygrům bod navíc.

Aktivněji vstoupil do utkání domácí Liberec a první dobrou příležitost měl Flynn, Pavlát byl ale připraven. Poté byl blízko gólu Birner, Pavlátovi tentokrát pomohla pravá tyč. První přesilovku si zahráli Bílí Tygři a gólovou příležitost měl Vlach, Pavlát však vytáhl výborný zákrok lapačkou. Následně se do rychlého brejku dostal hostující Hrabík, také Kváča ale svůj tým podržel. Skóre se poprvé měnilo v deváté minutě: po střele Schleisse už se Hrabík se svou pohotovou dorážkou nemýlil a Plzeň šla do vedení. Liberečtí se snažili o odpověď a dobrou šanci měl Derner, Pavlát byl opět na místě.

Domácí pokračovali v aktivitě i ve druhé třetině a Pavlát měl plné ruce práce s šancemi Najmana a Flynna. Nepřišel si na něj ani Balinskis, jenž efektně projel celé hřiště, podobně se vedlo o chvíli později i Filippimu. Z ojedinělého protiútoku zahrozila také Škoda, Kváča ale výtečným zákrokem nadvakrát překazil gólovou radost Adamcovi. Poté se hra opět přestěhovala před Pavláta, skvěle chytající plzeňský brankář ale odolával. Proti dělovce Dernera od modré čáry mu navíc pomohla horní tyčka.

Na začátku třetí části hráli Severočeši v početní výhodě a vyrovnání měl na holi Vlach, z ideální pozice ale mířil těsně vedle. Po dalším závaru už domácí kotouč za Pavlátova záda dostali, branka však nemohla být uznána, protože Jelínek jí docílil aktivním kopnutím bruslí. Bílí Tygři i nadále stupňovali svůj tlak, hosty však držel ve hře Pavlát. Dvě minuty před koncem třetí třetiny se už ale Liberec dočkal kýženého vyrovnání. Balinskis přes osu hřiště našel zcela volného Flynna a ten nechytatelnou dělovkou bez přípravy poslal zápas do prodloužení.

Ihned po začátku nastaveného času se až před Kváču proháčkoval Zámorský, libereckému brankáři ale pomohla pravá tyčka. Plzeňští však poté chybovali v útočném pásmu a do rychlého protiútoku ujela dvojice Najman, Flynn. Druhý jmenovaný po Najmanově krásné přihrávce vystřelil svou druhou brankou v zápase Bílým Tygrům bod navíc.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Flynn (Balinskis), 62. Flynn (A. Najman) - 9. Hrabík (Schleiss, Kaňák). Rozhodčí: Hribik, Hejduk - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 6901.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner, Kolmann - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - A. Dlouhý, J. Vlach. Trenér: P. Augusta.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Kaňák, Piskáček, Malák, Kremláček, Houdek - Hrabík, Kodýtek, Schleiss - Pour, Holešinský, Suchý - Rekonen, Mertl, M. Lang - Adamec, Malát, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.