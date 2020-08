Liberec v semifinále vyzve Pardubice, Plzeň nenastoupí

Praha - Jen jediným zápasem začne v úterý semifinálová fáze hokejového Poháru Generali České pojišťovny. Hráči Liberce v něm od 18:10 přivítají pod Ještědem tým Pardubic. Osud druhé ze sérií, které se hrají na dvě utkání, je momentálně nejistý. Plzeň v ní měla vyzvat Třinec a v úvodu měla mít výhodu domácího prostředí, jenže Západočeši ze zdravotních důvodů v úterý nenastoupí.

Libereckým Bílým Tygrům se ve čtvrtfinále podařilo uhájit dvoubrankový náskok z prvního utkání (4:2) proti Spartě a postoupili po výsledku odvety 2:2. "V celém dvojutkání jsme byli produktivnější a v obou případech jsme zvládli koncovku," uvedl trenér Patrik Augusta. "Chtěli jsme samozřejmě vyhrát a postoupit, takže jsme rádi, že se nám semifinále podařilo vybojovat. Věřím ale, že budeme dávat ještě více gólů," doplnil útočník Radan Lenc.

Pardubičtí se vypořádali se Zlínem, přestože úvodní zápas vyzněl lépe pro Berany po výsledku 4:2. Dynamo však zvítězilo doma 5:2, postupový gól dal v čase 56:40 Jan Mandát. "Teď, když už jde o hodně, tak si myslím, že každý tým dává tu nejsilnější možnou sestavu a chce uhrát co nejlepší výsledek. Pro nás hráče je tato příprava skvělá," pochvaloval si útočník Radoslav Tybor.

Plzeň v úterý hrát nebude. Klub se rozhodl nenastoupit vzhledem k aktuální zdravotní situaci a z preventivních důvodů. Série však zatím ještě oficiálně zrušena nebyla, vedení soutěže o jejím osudu rozhodne až na základě výsledků testování. "Klub je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a probíhá testování hráčů a realizačního týmu," uvedli Západočeši s tím, že se budou řídit pokyny hygieniků.

Formálně byl úterní zápas zatím odložen na neurčito. "Vyčkáme na výsledky testů, které mohou být různé. Může být jeden pozitivní a pak by následovala nějaká hygienická opatření, nebo může být Plzeň úplně negativní. A pak budeme hledat východisko tak, abychom sérii nějakým způsobem zachránili," uvedl ředitel extraligy Josef Řezníček.

V ideálním případě by se odložený zápas mohl uskutečnit ještě tento týden. Při opačné variantě, že by se utkání nemohlo odehrát ani v náhradním termínu, řešila by jeho osud sportovně-technická komise svazu. "A s největší pravděpodobností by zápas kontumovala," uvedlo vedení svazu v tiskové zprávě.

Odvety jsou na programu podle původního rozpisu za týden. Pardubice se představí doma s Libercem v úterý, ve druhé sérii se měla hrát odveta na třineckém ledě ve středu. Pro finálové zápasy jsou vyhrazena data 15. a 22. září.