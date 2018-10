Praha - Hokejisté Liberce prohráli v dohrávce 13. kola extraligy, jež byla zároveň první reprízou předkola posledního play off, se Spartou 4:5 v prodloužení. Bílým Tygrům nepomohl k tříbodovému zisku ani skvělý nástup, když ve 13. minutě vedli už 3:0 a poté v průběhu duelu ještě 4:2. V posledních osmi minutách třetí třetiny ale vyrovnali Lukáš Pech a Robert Říčka, jenž zaznamenal tři body díky dvěma trefám a asistenci, v čase 61:25 pak rozhodl útočník Miroslav Forman.

Severočeši začali pořádně od podlahy a divokou první třetinu vyhráli na střely 18:13. Už po 43 sekundách vypálil chytře z otočky Redenbach a ranou po ledě překvapil Machovského. Na konci třetí minuty se před gólmanem Sparty objevili Ordoš s Redenbachem, který opět zakončoval, tentokrát ale neuspěl. Liberec pokračoval ve velkém náporu, který přibrzdilo až Ordošovo vyloučení v sedmé minutě. Košťálek se při přesilovce ranou z první postaral o první hrozbu ze strany svého týmu, Will ho ale vychytal.

V 10. minutě jeli Kvapil se zakončujícím Redenbachem dva na jednoho, jenže Machovský držel hosty ve hře. Stejně dobře si vzápětí vedl i proti Hudáčkovi. Chvilku poté museli na trestnou lavici společně Košťálek s Beranem. Za minutu a půl chytil Machovský tři velké šance domácích, pak ho ale přece jen překonal na dva pokusy Lenc. O půl minuty později navíc nehlídaný Valský přidal třetí gól a sparťané byli na ručník.

Jenže přišel oddechový čas Pražanů, při němž kouč Krupp místo velkého řevu své svěřence spíše uklidnil a zdůraznil jim, že do konce zápasu zbývá ještě hodně času. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a ještě do první přestávky snížili Říčka a obránce Tomáš Dvořák.

Většinu z více než sedmi tisíc diváků uklidnil po váhání Pražanů za vlastní brankou už ve 22. minutě Kvapil a zvýšil na 4:2, jenže ani tento gól odpor Sparty nezlomil. Výraznou měrou k tomu přispěl i Machovský, když vychytal Kvapilovo sólo a Jelínkovu teč. Will se na druhé straně vyznamenal proti Formanovi.

Ordoš mohl v 45. minutě prakticky rozhodnout, jenže znovu ztroskotal na Machovském. Minutu a čtvrt dvojnásobné početní výhody si pak zkusila i Sparta, ale když neuspěla, zdálo se, že promarnila klíčový okamžik zápasu. Opak byl pravdou. Zanedlouho vykřesal pro sparťany naději na správném místě připravený Pech. Machovského pak hodně pozlobili Kvapil a Lakatoš, v 57. minutě zařídil vyrovnání Říčka.

Přes další šance na obou stranách přinesla rozhodnutí až ta Formanova. Sparťanský útočník zacílil přesně ve druhé minutě prodloužení.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Vstup do zápasu byl z naší strany výborný, byla tu dobrá atmosféra, měli jsme dobrý pohyb, dali jsme góly z přesilovek. Za stavu 3:0 jsme měli ještě další dvě tři tutové šance, které vychytal Machovský. Tam se zápas možná lámal, že jsme nepřidali další branky. Inkasovali jsme zcela zbytečný gól na 1:3 z pohledu Sparty a podobný byl i soupeřův třetí, kdy jsme mu odevzdali kotouč. Takže Říčka má dva góly, které dal, z našich asistencí. Myslím, že to celý zápas rozhodlo. V prodloužení přišly po naší šanci dvě tyčky hostů a rozhodující gól."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Do začátku zápasu jsme nevstoupili dobře, tam jsme zaspali. Nevím, jestli kluci v hlavě už oslavovali 100 let republiky nebo na co jiného se soustředili, každopádně jsme zachrápali. Pak jsme během jednoho střídání udělali dva fauly a byli jsme ve velkých problémech. Kluci ale zachovali klid a pořád jsme věřili, že máme dost času. Stát se tohle ve třetí třetině, otáčel by se zápas těžko. My ale věříme v naši hru a sílu, takže jsme se snažili pomalu vrátit do zápasu. Srazil nás sice čtvrtý gól a bylo těžké se do toho znovu vrátit, ale gólem na 3:4 jsme se nastartovali a v závěru jsme byli šťastnější."

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 4:5 v prodl. (3:2, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Redenbach (Valský), 12. Lenc (M. Kvapil), 13. Valský (Redenbach, L. Krenželok), 22. M. Kvapil (L. Hudáček, Lenc) - 15. Říčka (Kalina), 18. Tomáš Dvořák (Pech, Říčka), 53. Pech (Kumstát, Forman), 57. Říčka, 62. Forman (T. Pavelka). Rozhodčí: Hejduk, Kova (Fin.) - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 7119.

Liberec: Will - Doherty, Šmíd, Hanousek, Derner, Havlín, Ševc - Valský, Redenbach, Ordoš - Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil - Teplý, P. Jelínek, L. Krenželok - D. Špaček, Lakatoš, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Sparta: Machovský - Delisle, Gregorc, Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Pavelka - A. Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Jarůšek, Sill, Říčka - Forman, Pech, Kumstát - M. Beran, Černoch, Smejkal. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Tabulka:

1. Sparta Praha 15 7 3 1 4 46:33 28 2. Hradec Králové 14 7 2 1 4 35:30 26 3. Litvínov 14 8 1 0 5 32:30 26 4. Liberec 14 7 1 2 4 50:38 25 5. Plzeň 13 6 2 2 3 42:26 24 6. Brno 13 5 3 1 4 34:33 22 7. Olomouc 13 6 0 2 5 28:30 20 8. Vítkovice 13 6 0 2 5 29:32 20 9. Třinec 13 6 0 1 6 33:29 19 10. Zlín 13 6 0 1 6 39:37 19 11. Karlovy Vary 13 5 0 1 7 40:38 16 12. Pardubice 14 4 2 0 8 34:51 16 13. Mladá Boleslav 13 4 0 0 9 28:42 12 14. Chomutov 13 3 0 0 10 28:49 9