Istanbul - Fotbalisté Liberce na soustředění v Turecku podlehli polskému Bialystoku 1:3 a utrpěli první porážku v zimní přípravě. Útočník Libor Kozák si při debutu za Slovan připsal asistenci a trefil tyč.

Devětadvacetiletý Kozák, který přišel do Liberce v týdnu po konci angažmá v italském druholigovém Livornu, v 59. minutě přiťukl míč Aleši Nešickému a ten snížil na 1:2. Jagiellonia však ještě v závěru přidala pojistku.

"Škoda, že jsme těch gólů nedali víc, protože příležitosti jsme já nebo kluci k tomu měli. Soupeř byl kvalitní, ale mohli jsme mu ještě víc zatopit," řekl Kozák v rozhovoru pro klubový web.

Brankovou konstrukci trefil na začátku druhého poločasu. "Já před gólmanem střílel z voleje a šlo to přímo do tyčky a ven. Je to škoda, ale když to řeknu blbě, tak smůla radši teď než potom v lize. Když se do šancí budu dostávat, tak věřím, že gól přijde," uvedl bývalý útočník Lazia Řím nebo Aston Villy.

S polským soupeřem si naopak poradila Olomouc, která rovněž na tureckém soustředění zdolala Zaglebie Lubin 2:1. Branky Sigmy vstřelili Martin Nešpor a Milan Lalkovič.

Slovácko dnes sehrálo v Turecku dva duely. Nejprve v přestřelce se se srbským Dinamem Vranje dotáhlo dvoubrankové poločasové manko a remizovalo 4:4. Ve druhém utkání tým z Uherského Hradiště porazil dánské Randers 1:0 gólem Stanislava Hofmanna z 53. minuty. Slovácko v přípravě dál drží neporazitelnost.