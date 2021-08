Liberec v oslabení podlehl Zlínu a v lize nevyhrál 11. duel po sobě

Liberec - Fotbalisté Liberce v prvním duelu po čtvrtečním odvolání trenéra Pavla Hoftycha prohráli doma v 6. ligovém kole se Zlínem 0:1. Slovan v nejvyšší soutěži nezvítězil v 11. zápase po sobě a s jedním bodem mu v neúplné tabulce patří poslední 16. místo. O páté porážce Severočechů v ligové sezoně rozhodl v 82. minutě střídající David Tkáč. Slovan už tou dobou hrál bez vyloučeného Martina Koscelníka, jenž dostal po konzultaci s videem v 69. minutě červenou kartu. "Ševci" vyhráli třetí z posledních čtyř kol.

Hoftych skončil na lavičce po středeční pohárové prohře s třetiligovými Zbuzany (1:2). Liberec dnes vedl jeho bývalý asistent a někdejší hráč Zlína Holeňák.

Oba týmy zahájily utkání opatrně a o jeden z mála vzruchů se postaral v prvním poločase pád Rabušice v pokutovém území, rozhodčí Černý však v 18. minutě k nespokojenosti domácích hráčů penaltu nenařídil. Na druhé straně se o chvíli později odhodlal ke střele z větší vzdálenosti Poznar, jeho slabý pokus však letěl mimo. V závěru první půle neuspěl ani jeho spoluhráč Dramé, kterého v nadějné šanci zablokoval Fukala.

Severočeši se po přestávce vrhli do útoku a hned po přestávce byli blízko vedení. Odvrácený centr z pravé strany mohl nejprve usměrnit do odkryté zlínské branky Havelka, jenže těsně přestřelil. Při průniku o chvíli později vychytal pronikajícího Faška gólman Rakovan. Krátce před hodinou hry neuspěl znovu ani Havelka, jehož lob skončil na břevně.

Snahu Liberce za první výhrou v sezoně výrazně přibrzdila 69. minuta, kdy sudí Černý vyloučil po zhlédnutí videa k údivu domácích hráčů Koscelníka, který šlápl na ležícího protihráče.

Oslabený Slovan nakonec neudržel ani bod za remízu, neboť si osm minut před koncem naskočil na centr Reitera střídající Tkáč a zajistil hostům těsné vítězství. Pro devatenáctiletého hráče, který byl na hřišti sotva tři minuty, šlo o první ligovou branku v kariéře.

"Ševci" zvítězili v Liberci po sedmi ligových utkáních a poprvé od září 2007. Severočeši doma v nejvyšší soutěži nevyhráli od března podeváté za sebou a s jedním vstřeleným gólem mají nejhorší útok v ligové sezoně.

Hlasy po utkání:

Miroslav Holeňák (trenér Liberce): "Moc nás mrzí, že jsme utkání prohráli. Byli jsme odhodlaní získat tři body, ale to se nám nepovedlo, takže převládá zklamání. Do utkání jsme nevstoupili špatně a plnili plán, který jsme si předsevzali. Kombinace se nám dařila, ale bylo tam málo brankových příležitostí. Ve chvíli, když už to vypadalo, že se nadechujeme a přišla z naší strany nějaká střela, jsme navíc byli oslabeni. To už jsme pak neubránili a udělali vzápětí chybu, po které nám dal soupeř rozhodující gól."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Bylo vidět, že oba týmy chtějí hrát nejprve ze zabezpečené obrany a teprve pak podniknout nějaký protiútok. V první půli tam moc příležitostí nebylo a v takových zápasech mohou rozhodovat standardní situace. Ty jsme ale pohlídali. Sami jsme pak měli jednu šanci na konci první půle, ale jinak to bylo nervózní. Také na Liberci bylo vidět, že má tu nešťastnou sérii. Ve druhé půli to tak bylo o gólu a nakonec jsme v tomhle byli šťastnější my. Jsem rád, že to tam Tkáčovi spadlo. Za tu práci, kterou odvádí, si to zaslouží."