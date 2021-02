Liberec v Karviné rychle přišel o vedení a remizoval 1:1

Karviná - Fotbalisté Liberce remizovali ve 20. kole první ligy v Karviné 1:1. Hosty v 57. minutě poslal do vedení bosenský útočník Imad Rondič, ale už o tři minuty později vyrovnal Slovák Christián Herc. Liberec bodoval v lize ve čtvrtém utkání po sobě a je pátý. Naopak Slezané nevyhráli šest z posledních sedmi kol a zůstali na 11. pozici.

Knobloch, který v liberecké brance nahradil zraněného Nguyena, měl těžký úkol už v šesté minutě, kdy vyrazil pohotovou střelu Ostráka. Do poločasu ho ještě vyzkoušel z dálky Bartošák, ale to si gólman problémy způsobil sám, protože se mu nepříliš tvrdá střela odrazila od hrudi a míč zkrotil až na druhý pokus.

Na hrotu hostů dostal před nejlepším střelcem Rabušicem přednost Rondič, který rozhodl středeční dohrávku se Zlínem. První šanci měl ve 23. minutě, ale v tísni trefil jen boční síť. Liberec za celý poločas nenamířil mezi tyče ani jednou.

Hned po přestávce to změnil Sadílek. Po odraženém míči se ocitl až před brankářem, ale Bolek jeho střelu zblízka zblokoval. Hosté však pokračovali ve zvýšené aktivitě a v 57. minutě byli odměněni. Kolumbijec Mosquera poslal z křídla centr před branku a nabíhající Rondič ho usměrnil do sítě. Byl to jeho třetí gól v posledních čtyřech zápasech v lize.

Za tři minuty vypálil na druhé straně Herc a Knobloch na jeho střelu k tyči nedosáhl. Severočeši inkasovali v nejvyšší soutěži po třech zápasech. Liberec znovu mohl strhnout vedení na svou stranu, k vítězství měl blíž, ale své šance nevyužil. Při té největší Chalušovu střelu vykopl z prázdné branky Papadopulos.

Zápas tak skončil stejným výsledkem jako na podzim v Liberci, kde svěřenci trenéra Pavla Hoftycha přišli o výhru až v poslední minutě. V jarní části sezony prohrál Slovan jen jedno ze sedmi kol.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Liberec je fyzicky velmi vyspělý tým, hraje jednoduchý fotbal. Strašně moc soubojů, druhá nejlepší obrana v lize, to o něčem svědčí. Mají výborná křídla Peška s Mosquerou, hlavním cílem bylo je eliminovat. Vstup do zápasu jsme měli dobrý, Knobloch nám chytil čistou šanci. Říkal jsem klukům, že to bude zápas o jednom gólu. Postupem času byl Liberec stále agresivnější, měl dobrou přechodovou fázi. Pak jsme inkasovali po gólu ze situace, na kterou jsme kluky upozorňovali. Liberec využil naše zaváhání. Otevřená pravá strana, výborný centr a 0:1. Naštěstí Herc hned srovnal. Dal třetí gól z posledních čtyř zápasů, to je na středového hráče skvělé. Jsme rádi za bod, remíza je po tom průběhu zasloužená. Kluci zápas odbojovali."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Věděli jsme, že Karviná má mimo dva hráče Qoseho a Santose. Chtěli jsme toho využít a pokusit se tu vyhrát. Respektujeme ale sílu soupeře v domácím prostředí, navíc v minulém týdnu dali tři branky na Spartě. Znám práci velmi kvalitního trenéra Juraje Jarábka, známe se ze Slovenska. Vzhledem k tomu, že jsme v druhém poločase zaprvé šli do vedení a zadruhé jsme měli více šancí než soupeř, tak jsme tu mohli vyhrát. Ale to bychom museli dát další góly, které jsme bohužel nedali. Remíza 1:1 venku, takže OK."