Liberec utrpěl v EL v Bělehradě debakl 1:5

Bělehrad - Fotbalisté Liberce utrpěli ve 2. kole základní skupiny Evropské ligy na půdě Crvené zvezdy Bělehrad debakl 1:5 a nenavázali na úvodní domácí vítězství 1:0 nad Gentem. Srbský šampion vedl ve 22. minutě po dvou gólech El Fardoua Bena 2:0, do pauzy sice snížil Jan Matoušek, ale po změně stran se prosadili další tři domácí hráči Milan Gajič, Aleksandar Katai a Diego Falcinelli. Kvůli opatřením proti koronaviru se hrálo bez diváků.

Liberec utrpěl jednu ze svých tří nejvyšších porážek v evropských pohárech; čtyřbrankovým rozdílem podlehl v minulosti dvakrát, v obou případech 0:4. Crvena zvezda Slovanu částečně oplatila vyřazení v Poháru UEFA z roku 2006.

Liberec je po dvou kolech skupiny třetí se stejným bodovým ziskem jako Crvena zvezda. Slovan ztrácí tři body na vedoucí Hoffenheim, na jehož půdě se představí za týden. Do jarních vyřazovacích bojů projdou první dva celky v tabulce. Liberec hraje skupinu pohárů popáté v historii a poprvé od roku 2016, postoupit dál dokázal jen v sezoně 2013/14.

Za Crvenou zvezdu stále nemohl nastoupit bývalý sparťan Kanga, který sice po koronavirové nákaze už měl negativní výsledek kontrolního testu, ale kvůli přísnějším opatření v Srbsku zatím nesměl zasáhnout do utkání. Liberci kvůli zranění scházeli Pešek, Kačaraba či Jugas.

Před prázdným hledištěm stadionu Rajka Mitiče, kde československá reprezentace v roce 1976 vyhrála mistrovství Evropy, od začátku dominovali domácí. V sedmé minutě ještě první přihrávku odvrátil hostující Tijani, ale po následném centru se hlavou prosadil El Fardou Ben.

Následně brankář Slovanu Nguyen zasáhl proti Nikoličovi a v 17. minutě vychytal také Ivaniče. Ve 22. minutě už Crvena zvezda zvýšila. Po Ivaničově přihrávce zavěsil z první pod břevno komorský křídelník El Fardou Ben a připsal si druhý gól v zápase.

Ve 38. minutě Katai trefil tyč a o tři minuty později Severočeši zničehonic snížili. Sadílek, který poprvé po příchodu do Liberce nastoupil v základní sestavě, přiťukl Matouškovi a ten technickou ranou zpoza vápna zamířil přesně k tyči. Dal svůj druhý gól za Slovan.

Domácí byli navzdory inkasované brance dál lepší. Ivanič před pauzou v tutovce pálil mimo, ale pět minut po změně stran se už prosadil Gajič poté, co mu míč nechtěně přiťukl hostující kapitán Mikula.

Po hodině hry mohl snížit Mara, ale gólman Borjan jeho pokus z přímého kopu vyškrábl. V 67. minutě bělehradští fotbalisté definitivně rozhodli, když rychlou akci zakončil k tyči agilní Katai. O dvě minuty později se pak po rohu prosadil hlavou Falcinelli. Liberec po předchozích čtyřech vítězstvích včetně tří v kvalifikaci poprvé v této sezoně Evropské ligy prohrál.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Dostali jsme dvě rychlé branky, do poločasu jsme čelili dalším nebezpečným situacím. I my jsme tam měli pár míčů, které mohly skončit brankou. Nakonec Matoušek po krásné střele snížil na 2:1. Do druhého poločasu jsme chtěli držet ten stav, abychom tam mohli třeba i střídáními vnést něco nového, pokusit se zápas zdramatizovat. Ale pak přišly tři branky v rychlém sledu a bylo po zápase. Soupeř byl opravdu mimořádně silný, kombinačně fantastický. Domácí tým má skvělé individuality, po křídlech jsou vynikající, Katai je top hráč. Byl to kolotoč, otevřeli nás jak konzervu. Nenazýval bych to políčkem, bereme to jako velkou zkušenost. Máme hodně kluků, kteří mají za sebou první zápas ve skupině pohárů proti Gentu, moc toho odehráno nemají. Porážka 1:5 je zasloužená, domácí byli jednoznačně lepším mužstvem."

Filip Nguyen (brankář Liberce): "Když jsme dali gól na 2:1, říkali jsme si, že se nemusíme nikam hnát, že šance určitě přijdou a že třeba ještě dáme gól. Nechtěli jsme inkasovat, což se nám nepovedlo. Hned v páté minutě druhé půle nám tam po odrazech spadl třetí gól. I tak jsme měli nějaké šance. Myslím, že to zlomila šance z trestňáku. Kamso to dobře kopnul, ale jejich gólman to ještě líp chytnul. Kdybychom dali na 3:2, byl by to ještě otevřený zápas. Ale pak nás to zlomilo, 4:1, 5:1 a bylo vymalováno. Měli jsme i smůlu, ale oni byli jasně lepší. Pro všechny z nás tohle byla vysoká škola fotbalu a my jsme sem přijeli jako žáčci. Dokázali potrestat každou naši chybu. Veškeré štěstí jsme si asi vybrali minulý zápas."