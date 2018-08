Příbram - Fotbalisté Liberce jako první tým v sezoně zvítězili v Příbrami, kde v rámci 6. kola první ligy vyhráli 3:1. Slovan poslal do vedení Tomáš Malinský, za domácí ještě vyrovnal Jan Matoušek svým čtvrtým gólem v sezoně, ale Roman Potočný s Filipem Oršulou zařídili Liberci po třech remízách za sebou druhou výhru v ročníku a posun do první poloviny tabulky.

U Litavky se hrál otevřený fotbal plný soubojů na hraně tvrdosti, ovšem ve finální fázi se oběma týmům dlouho nedařilo. První šance měla Příbram. Po čtvrthodině hry dostal pas za obranu Matoušek, díky své rychlosti byl u míče dříve než vybíhající gólman Hladký, obešel ho, ale byl z úhlu na střelu, proto ještě hledal ve vápně Slepičku. Domácí útočník ale v těžké pozici prázdnou branku netrefil.

Ve 24. minutě Slepička ve vápně chytře pustil míč na zcela volného Nového, který z úhlu vypálil. Byl z toho velký závar, ale Liberec se s vypětím všech sil ubránil.

Pak ale začal zlobit Liberec, na jehož hrotu odváděl hodně práce Mashike Sukisa. Tomu nejprve nebyl uznán gól pro těsný ofsajd. Následně se prodral ke střele, kterou Švenger vyrazil.

Ve 33. minutě už ale hosté vedli zásluhou Malinského. Ten sám rozjel akci, Liberec zůstal v útoku, do vápna zatáhl míč Ševčík, našel Malinského a ten prostřelil Švengera střelou po zemi. Oslavil tak své dnešní 27. narozeniny. Hned na to měl Malinský další šanci, po chybě domácích běžel sám na brankáře, ale jeho pokus o lob Švenger v klidu chytil.

Do druhé půle nastoupila Příbram aktivněji a v 50. minutě bylo srovnáno. A opět se o to postarala kometa sezony Matoušek. Po dlouhém nákopu za obranu předvedl svou rychlost, utekl obraně a z téměř nulového úhlu prostřelil gólmana Hladkého, který zřejmě čekal přihrávku.

Jenže už čtyři minuty poté domácí obrana propadla, Potočný měl dostatek času si připravit míč na svou silnější levačku a střelou po zemi k bližší tyči vrátil Liberci vedení. A v 63. minutě to mohlo být o dva góly, když po brejku a centru Mashikeho Sukisy netrefil ve skluzu odkrytou branku Malinský.

Příbram tak mohla usilovat o srovnání a blízko byl střídající Květ, který z přímého kopu ze třiceti metrů trefil spojnici branky. Na druhé straně z přímého kopu minul branku Potočný.

Deset minut před koncem ale Potočný nakopl míč, který si střídající Oršula dokázal i proti přesile zpracovat a střelou pod břevno definitivně rozhodl. Byl to jeho první ligový gól kariéry ve třetím startu.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Dnes zklamání z porážky i ze způsobu hry. Nebyli jsme to my. Takhle zoufalý první poločas jsme tu ještě nesehráli. Ve druhé půli jsme se dostávali do hry, poprvé sehrajeme to, co jsme chtěli hrát celý zápas a bylo srovnáno. Jenže zas dostaneme laciný gól. Pak tam byly nějaké šance, ale rozhodl třetí gól. Ukázalo se, že tři změny v sestavě jsou na nás moc. Nemáme tak široký kádr. Květ i Rezek ale měli zdravotní potíže, tak jsme nešli do rizika. To, co jsme předvedli, bylo hodně špatné. Nikdo se neflákal, jen hráči dělali něco jiného, než mají. Liberec znám, bydlím tam, takže jsem přesně odhadl, jak budou hrát, ale nedokázali jsme to využít. My hráli něco úplně jiného, než jsme si řekli. Bylo to podobně jako v Ostravě utkání chytrého s hloupým. My hráli přesně tak, jak oni chtěli."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Příbram hraje nepříjemně, bodovala i na Spartě, ale má trochu problém s pohybem. Počítali jsme s tím, že Příbram bude otevírat prostory a to jsme chtěli využít. Věděli jsme, kde se chceme prosadit. Mužstvu za předvedený výkon děkuji. Zatím se nám střelecky nedařilo. To byl náš největší nedostatek, takže jsme rád, že jsme dali tři góly, ale opět jsme další šance zahodili. Bál jsem se, aby se nám ty nevyužité šance nevymstily."

1. FK Příbram - Slovan Liberec 1:3 (0:1)

Branky: 50. Matoušek - 33. Malinský, 54. Potočný, 80. Oršula. Rozhodčí: Nenadál - Pospíšil, Flimmel. ŽK: Mashike Sukisa (Liberec).

Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Soldát, Skácel (69. Rezek) - Kilián (65. Antwi), Katidis (46. Květ) - Hlúpik, Matoušek, Fantiš - Slepička. Trenér: Csaplár.

Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kačaraba - Breite, Mara - Potočný, Ševčík (90. Nešický), Malinský (82. Koscelník) - Mashike Sukisa (74. Oršula). Trenér: Hornyák.