Liberec uspěl v Pardubicích a připsal si pátou výhru v řadě

Pardubice - Hokejisté Liberce zvítězili v předehrávce 40. kola extraligy v Pardubicích 2:1 a uspěli na jejich ledě už potřetí za sebou. Po pátém vítězství v řadě se Bílí Tygři posunuli z pátého na čtvrté místo před Mladou Boleslav. V čase 54:44 rozhodl obránce Ondřej Vitásek. Dynamo po šňůře pěti výher podruhé za sebou nebodovalo a v obou případech neuspělo doma.

Pardubice nastoupily s uzdraveným slovenským útočníkem Radoslavem Tyborem, který se zařadil do sestavy poprvé od 8. prosince a naskočil do první formace po boku Anthonyho Camary a Ondřeje Romana.

Liberec si už po 12 sekundách zahrál přesilovou hru po Kolářově faulu, ale Dynamo se ubránilo a v utkání dlouho chyběly velké šance. V polovině úvodní části šel pykat za faul hostující Kolmann a Dynamo šest vteřin před vypršením jeho trestu udeřilo. Po Mikušově střele se puk odrazil za Kváču od levé brusle dorážejícího Poulíčka, který s 11 góly v sezoně překonal své maximum z minulého ročníku.

Ve 14. minutě vyslal Kváča přihrávkou o mantinel do úniku Lence, ale toho stihl dobruslit Ďaloga a šanci mu překazil. Vzápětí na druhé straně zůstal po Kousalově střele za libereckým gólmanem puk, který odvrátil Gríger.

Ten pak v 18. minutě připravil ideální možnost pro Musila, který ale minul. Bílí Tygři se z vyrovnání radovali 17 sekund před koncem první třetiny. V levém kruhu vyhrál vhazování Bulíř a Birner se zapěstím trefil do protějšího horního rohu Kloučkovy branky.

Otočit stav mohl ve 24. minutě po průniku střelou z pravého kruhu Gríger. Kváča si poradil s Kosticynovým pokusem po akci Kusého. Za Liberec zahrozili Lenc a Rychlovský.

Ve 33. minutě přišlo Dynamo o obránce Nakládala, který dostal za svou reakci na adresu rozhodčích od Tomáš Micky a Petra Laciny za nesportovní chování nejdřív trest na deset minut a vzápětí i do konce utkání. Za domácí pak mohli pohnout nerozhodným stavem Camara a Matýs, na druhé straně neuspěl bekhendovým pokusem Bulíř.

Ve 46. minutě po Kosticynově střele dorážel Kusý, o chvíli později málem prostřelil Kloučka Vlach. V 55. minutě si najel na Bulířovu přihrávku obránce Vitásek a svým prvním gólem v devátém utkání po návratu do Liberce z KHL rozhodl.

Náskok Liberec udržel i při následném Birnerově pokusu, Pardubicím zkomplikoval možnost vyrovnání 59 sekund před koncem faulem Camara. Bílí Tygři bodovali pojedenácté za sebou a podeváté v této sérii vyhráli.

Hlasy trenérů po utkání:

Richard Král (Pardubice): "Bylo to o tom, kdo to překlopí na svoji stranu. Byly tam náznaky šancí na obě strany. Bohužel pět minut před koncem jsme vzali kotouč k nám do třetiny a ztratili jsme ho. I když jsme tam měli pět hráčů a oni dva, tak nám dali gól do prázdné brány. Strašně špatně jsme si to rozebrali a to by se nám stávat nemělo. Celkově mi chybí u našeho týmu větší rvavost a nasazení. To, co nás zdobilo, dejme tomu někdy před měsícem, se nám trochu vytrácí a budeme to muset nějakým způsobem zase nastartovat. Nerveme se do brány, nechceme jít do předbrankového prostoru, chceme to hrát kolem, dát si nějaké hezké puky a možná dát gól do prázdné brány, ale tak to nefunguje. V přesilovce za dvě minuty nevystřelíme na bránu, zvolíme nesložitější možné nahrávky, které existují. Tohle by měli zkušení hráči zvládnout."

Patrik Augusta (Liberec): "Viděli jsme velice kvalitní utkání. Já jsem spokojený s výkonem i s vítězstvím. Hráli jsme velice aktivně, dobře jsme forčekovali a vytvořili jsme si spoustu šancí. Nedovolili jsme soupeři moc hrát jeho kombinační hokej."

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Poulíček (J. Mikuš, R. Kousal) - 20. Birner (Bulíř), 55. Vitásek (Bulíř, J. Vlach). Rozhodčí: Lacina, Micka - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:2, navíc Nakládal (Pardubice) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Bez diváků.

Pardubice: M. Klouček - Nakládal, J. Kolář, Bučko, J. Mikuš, Vála, Ďaloga, J. Zdráhal - Camara, O. Roman, Tybor - A. Kosticyn, R. Kousal, Kusý - Blümel, Poulíček, Paulovič - Matýs, O. Rohlík, L. Horký. Trenér: R. Král.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - A. Musil, Gríger, A. Najman - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - Průžek, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Tabulka:

1. Sparta Praha 37 22 2 5 8 139:84 75 2. Třinec 36 20 4 5 7 127:95 73 3. Plzeň 37 18 4 6 9 120:92 68 4. Liberec 37 18 5 4 10 110:84 68 5. Mladá Boleslav 36 17 5 6 8 116:86 67 6. Hradec Králové 36 18 3 2 13 102:85 62 7. Pardubice 37 15 5 3 14 99:104 58 8. Karlovy Vary 36 14 5 2 15 101:115 54 9. Brno 36 12 5 4 15 96:101 50 10. Litvínov 36 10 7 3 16 86:100 47 11. Vítkovice 36 10 4 5 17 80:101 43 12. Olomouc 36 10 3 4 19 70:106 40 13. Zlín 36 8 3 3 22 74:115 33 14. České Budějovice 36 4 3 6 23 91:143 24