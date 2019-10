Liberec ukončil sérii devíti výher Sparty

Praha - Hokejisté Sparty podlehli doma v 15. kole extraligy Liberci 0:2 a po sérii devíti výher za sebou poprvé od 27. září prohráli. Pražané nevyužili možnost v případě výhry v základní hrací době vystřídat v čele tabulky Brno a kvůli výhře Karlových Varů 8:0 nad oslabenými Pardubicemi klesli na třetí místo. Triumf Severočechů, kteří v předchozích pěti utkáních nebodovali, zařídili v O2 areně Libor Hudáček a Oldrich Kotvan. Čisté konto vychytal díky 17 zásahům Justin Peters. Liberec zaznamenal v soutěži první výhru od 6. října.

Prvních deseti minutách hrála obě mužstva opatrně a do útoku se nehrnula, jako kdyby hlavně nechtěla opakovat úvodní vzájemné utkání v sezoně, který se hrál pod Ještědem. V něm Pražané ovládli první část 6:2, ale nakonec prohráli 7:8 v prodloužení.

Až v 11. minutě se naskytla první větší příležitost, ale Buchtele po Pechově přihrávce nezamířil ideálně. Vzápětí si gólman Peters poradil s Ďalogovou střelou i následnou dorážkou Říčky. Na druhé straně vystihl přihrávku domácích Bulíř, který však samostatný únik zakončil střelou do Machovského lapačky.

V 25. minutě se Bílí Tygři z nenápadné akce prosadili. Sparťanům se nepodařilo uklidit do bezpečí puk, který se před branku odrazil k Hudáčkovi a liberecký útočník šťastným lobem po zásahu domácího obránce Poláška překonal Machovského.

Vyrovnat mohl Smejkal, který se prosmýkl hostující obranou, jenže zakončil vedle. Vzápětí se na domácí branku znovu řítil Bulíř, s jehož bekhendem si Machovský poradil.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili lépe hosté, kteří Spartu dostali pod tlak. Druhou trefu se jim však dlouho nedařilo přidat. Ve velké šanci se ocitl obránce Knot, který ale 200. extraligový start gólem neoslavil. V polovině třetího dějství se sám před Petersem objevil zadák Košťálek, jenže na kanadského brankáře nevyzrál. V 57. minutě ujel sparťanské obraně Špaček, ale Machovský jeho únik zastavil.

Dvě minuty před koncem zkusili domácí hru bez brankáře, jenže liberecký bek Kotvan přes celé hřiště přidal pojistku.

Sparta v šestém domácím souboji v ročníku poprvé prohrála a na Liberec nestačila v osmém z posledních deseti duelů. Severočeši venku zvítězili v extralize po čtyřech porážkách.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Opatrný zápas ze začátku. Soupeř věděl, že má za sebou nepříjemnou šňůru. A my jsme věděli, že budou připravení, organizovaní. Nikdo nechtěl udělat chybu. Rozhodl z naší strany nešťastný gól, Liberec byl pak lepší na puku. Nevím, jestli je to únava, už se blíží pauza, ale teď jsme měli dost těžkých zápasů a možná jsme byli dnes trošku v nějakém útlumu. Nešly nám nohy a druhou třetinu nás soupeř přebruslil, zamknul nás a se štěstím dal gól, ale byli lepší. Ve třetí třetině jsme ze sebe vydali úplně všechno. Kluci se zvedli, chtěli přitlačit. Nebyl to náš den. Ani z pološancí jsme bránu netrefili, neměli jsme ani dorážky. Stříleli jsme po mantinelech a sami jsme se vyháněli ven. V zápase nás držel Machovský. Jak nám ofenziva předtím šla, tak dneska nikoliv."

Patrik Augusta (Liberec): "Podali jsme velmi zodpovědný a organizovaný výkon, hlavně směrem dozadu. Na všech postech jsme hráli výborně a bylo to utkání skoro jako v play off, i když ze začátku hodně opatrné z obou stran. Rozhodl ho jeden gól. Jsme samozřejmě spokojení. Gratulace hráčům do kabiny."